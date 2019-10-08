مجلس الوزراء السوداني يناقش الأربعاء خطة عمل المائتي يوم الأولى للحكومة

الخرطوم 8 أكتوبر 2019 - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، الثلاثاء، إن اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأربعاء، سيناقش خطة عمل المائتي يوم الأولى للحكومة الانتقالية توطئة لإجازتها ورفعها للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته في صورته النهائية.

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وفند صالح ما تناقلته وسائل إعلام سودانية الثلاثاء منسوبا الى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمام الجالية السودانية في السعودية بأنه لم يتسلم من قوى التغيير برنامج للحكومة الانتقالية، برغم مطالبته به.

وأوضح في تصريح صحفي الثلاثاء أن أجهزة الإعلام اجتزأت حديث رئيس الوزراء وقولته ما لم يقل، وهو أن الحكومة ليس لديها برنامج، واصفاً ذلك بأنه "اجتزاء مضلل".

وتابع "حمدوك قال إن قوى الحرية والتغيير لم تسلمهم برنامج السياسات البديلة الذي تعمل عليه منذ أشهر، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة بلا برنامج، فهي تعمل منذ يوم أداء القسم على تجهيز برنامجها للمائتي يوم الأولى، وانتهت منه قبل يومين، لكن كان من المؤمل أن تسلمنا قوى الحرية والتغيير برنامجها المفصل للاستفادة منه في إعداد برنامج المائتي يوم ومعالجة أي نواقص فيه".

وأشار إلى أن برنامج المائتي يوم يرتكز على إعلان الحرية والتغيير، والأولويات العشرة للمائتي يوم الأولى من عمر الحكومة والتي سبق إعلانها.

وأوضح أن الخطة التي سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته المرتقبة أعدتها كل وزارة بنحو منفصل، تم تجميعها في القطاعات الثلاث لمجلس الوزراء، وهي الحكم والإدارة، التنمية الاقتصادية، التنمية الثقافية والاجتماعية، واجازتها القطاعات الثلاث على مستوى الوزراء في اجتماعات منفصلة الأحد الماضي.