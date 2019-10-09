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مجلس الوزراء يوقف استخدام مادتي الزئبق والسيانيد في عمليات التعدين

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الخرطوم 9 اكتوبر 2019 - قرر مجلس الوزراء برئاسة د. عبد الله حمدوك الأربعاء إيقاف استخدام مادتي الزئبق والسيانيد في عمليات التعدين فوريا كما وجه بتعديل الاتفاقات مع الشركات العاملة في مجال التعدين لينص على تخصيص نسبة من عائد أرباح تلك الشركات في تنمية المجتمعات المحلية، بجانب إنشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين.

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سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

ويجيء قرار مجلس الوزراء على خلفية أحداث دامية شهدتها مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان أخيراً على خلفية اتهامها باستخدام مواد ضارة بصحة سكان المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فى تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء أوقف عمل الشركات وقرر تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل في مجال التعدين والابلاغ عن أي مخالفات تضر بالبيئة للسلطات المختصة، كما أن المجلس وجه أيضاً بمراجعة سياسات التعدين بالبلاد حتى تكون سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات .

وأقر فيصل بحدوث تباطؤ في التعامل مع احتجاجات مواطني تلودي ضد الشركات العاملة في التعدين ودخولهم في اعتصام استمر لفترة طويلة انتهى بهجوم مواطنين على مقار هذه الشركات واحراق بعضها، وقال " كان من المفترض أن تتدخل السلطات في هذه القضية قبل وقت مبكر" .

واندلعت أحداث تلودي بعد اعتصام استمر عدة أسابيع قام بعده مواطنون في منطقة التقولة بمهاجمة مقار شركات التعدين حيث تم حرق مقر شركة الجنيد للأنشطة المتعددة وشركة السنط بجانب عدد من الآليات.



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