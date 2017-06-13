مجلس تحرير (النيل الأزرق) يرفض إقالة عقار وعرمان والعمدة

الخرطوم 13 يونيو 2017- رفض مجلس تحرير إقليم النيل الأزرق، قرارات مجلس جبال النوبة، التي عزلت كل من رئيس الحركة مالك عقار، والأمين العام، ياسر عرمان، إضافة إلى أحمد العمدة، قائلاً إن مجلس النوبة لايملك الحق في اتخاذ تلك القرارات.

مالك عقار

ونصب مجلس التحرير، جبال النوبة، في قرارات صدرت الأربعاء الماضي، عبد العزيز الحلو، رئيسا مؤقتا للحركة الشعبية، وأقال مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، ما فاقم حالة الانقسام التي تعيشها الحركة منذ مارس الماضي، وهو ما رفضه عقار واعتبره إنقلابا مرفوضا.

واصدر عقار الإثنين، قرارين اعفى بموجبهما عددا من المسؤولين على رأسهم المتحدث الرسمي باسم الحركة والجيش، العميد ارنو نقو تلو لودي، ومدراء مكاتب الحركة في عدد من البلدان، كما أصدر قرار آخر بتعيين مبارك اردول متحدثاً رسمياً باسم الحركة والجيش الشعبي، والمقدم موجود محمد داؤود، ناطقاً رسميا باسم ملف السلام.

وقال مجلس تحرير اقليم النيل الأزرق، في بيان ممهور باسم بشير سيفا مطر، تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن المجلس يرفض ما ورد في بيان مجلس تحرير اقليم جبال النوبة، القاضي بعزل عقار وعرمان وقائد الجبهة الثانية مشاة اللواء أحمد العمدة، من مناصبهم وتنصيب الحلو رئيساً للحركة.

وادان البيان تأييد الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، أرنو نوقتلو لودى، لمجلس تحرير إقليم جبال النوبة، مضيفاً "لانه ليس لمجلس تحرير إقليم جبال النوبة حق في اتخاذ قرار عزل الرئيس والأمين العام وقائد الجبه الثانية مشاه من مناصبهم، وليس هناك مادة في دستور الحركة تنص لمجلس التحرير باتخاذ قرار، لأن ذلك شأن مجلس التحرير القومي، ومؤتمر قومي يقوم بإنتخاب الرئيس والأمين العام".

وقال إن لودي بما بثه من بيانات، أصبح متحدثاً باسم مجلس تحرير اقليم جبال النوبة ولا يمثل الحركة الشعبية، مؤكداً تمساك قيادة الحركة.