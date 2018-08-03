 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 3 آب (أغسطس) 2018

مجلس تنسيق بين الخرطوم وجوبا برئاسة وزيري الخارجية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 3 أغسطس 2018 ـ أقرت مباحثات بين وزارتي الخارجية في السودان ودولة جنوب السودان بجوبا، الجمعة، تشكيل مجلس للتنسيق برئاسة وزيري الخارجية يضم عددا من الوزراء وكبار مسؤولي الوزارات والمؤسسات المعنية بالعلاقات بين البلدين.

JPEG - 69.8 كيلوبايت
مقر الخارجية السودانية

وجرت المباحثات بين وكيلي الوزارتين على هامش زيارة قام بها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إلى جوبا التقى خلالها الرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس تعبان دينق ونائب الرئيس جيمس واني إيقا.

وبحسب بيان مشترك فإنه "تم التوافق على تفعيل لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية والتي تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأنها في سبتمبر 2013، وأيضا تم الاتفاق على تبادل برامج التدريب للكوادر العاملة في الوزارتين إلى جانب تبادل الدعم والتنسيق في المنابر والمنظمات الإقليمية والدولية".

وناقشت جلسة المباحثات السبل الكفيلة باستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وجدد وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، التزام بلاده بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان عبر أراضيه، بينما رحب جانب حكومة جنوب السودان بجهود السودان في هذا الصدد.

واتفق الجانبان على تشكيل مجلس للتنسيق برئاسة وزيري الخارجية يضم في عضويته عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بالعلاقات بين البلدين، إلى جانب مواصلة اللجان والآليات الأخرى لعملها؛ بما في ذلك تفعيل الاتفاقيات والوثائق الموقعة، وصولا إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الفساد والتسوية السياسية 2018-07-30 23:13:45 كتب : المحبوب عبد السلام لا يصحو السياسيون من نومهم وقد استيقظت ضمائرهم فجأةً، فيشرعون في الحديث عن الفساد ويقومون من فورهم يحاربونه ويوظفون أجهزة الدولة كافة لملاحقته ويتيحون الحرية للإعلام لتناوله وكشفه، ثم يعمدون الى (...)

نداء السودان والجنائية 2018-07-30 18:53:00 كتبت : سلمى التجاني لم تحمل تصريحات الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ، رئيس نداء السودان ، عن المحكمة الجنائية الدولية ، والتي وردت في لقائه مع فضائية روسيا اليوم ، لم تحمل جديداً ، فقد تبنى هذا الموقف منذ تسعة أعوام (...)

كارثة الأمطار والسيول .. القبطان والقرصان 2018-07-29 18:05:51 كتب : عمر الدقير القبطان هو من يمسك بدفة السفينة ويتولَّى قيادتها، ولكنَّ معنى هذه الكلمة يتمدَّد مجازاً ليشمل من يتولَّوْن القيادة في مختلف الحقول والشجون .. وفي المقابل يتجاوز معنى كلمة القرصان السَّطو المُسلَّح في عرض (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.