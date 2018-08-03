مجلس تنسيق بين الخرطوم وجوبا برئاسة وزيري الخارجية

الخرطوم 3 أغسطس 2018 ـ أقرت مباحثات بين وزارتي الخارجية في السودان ودولة جنوب السودان بجوبا، الجمعة، تشكيل مجلس للتنسيق برئاسة وزيري الخارجية يضم عددا من الوزراء وكبار مسؤولي الوزارات والمؤسسات المعنية بالعلاقات بين البلدين.

مقر الخارجية السودانية

وجرت المباحثات بين وكيلي الوزارتين على هامش زيارة قام بها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إلى جوبا التقى خلالها الرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس تعبان دينق ونائب الرئيس جيمس واني إيقا.

وبحسب بيان مشترك فإنه "تم التوافق على تفعيل لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية والتي تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأنها في سبتمبر 2013، وأيضا تم الاتفاق على تبادل برامج التدريب للكوادر العاملة في الوزارتين إلى جانب تبادل الدعم والتنسيق في المنابر والمنظمات الإقليمية والدولية".

وناقشت جلسة المباحثات السبل الكفيلة باستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وجدد وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، التزام بلاده بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان عبر أراضيه، بينما رحب جانب حكومة جنوب السودان بجهود السودان في هذا الصدد.

واتفق الجانبان على تشكيل مجلس للتنسيق برئاسة وزيري الخارجية يضم في عضويته عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بالعلاقات بين البلدين، إلى جانب مواصلة اللجان والآليات الأخرى لعملها؛ بما في ذلك تفعيل الاتفاقيات والوثائق الموقعة، وصولا إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.