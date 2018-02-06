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مجلس عمداء جامعة الخرطوم يعلق الدراسة بكلية العلوم الرياضية

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الخرطوم 6 فبراير 2018 ـ علق مجلس عمداء جامعة الخرطوم، الثلاثاء، الدراسة بكلية العلوم الرياضية بجميع مستوياتها إلى أجل غير مسمى بعد دخول الطلاب في اعتصام مفتوح عن الدراسة منذ نحو أسبوعين.

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الشرطة خارج سور جامعة الخرطوم بعد احتجاج الطلاب على زيادة الأسعار ـ 7 نوفمبر 2016

وجاء قرار مجلس عمداء الجامعة بعد اجتماع طارئ برئاسة مدير الجامعة البروفسير أحمد محمد سليمان، استمع إلى تقرير مفصل من عميد كلية العلوم الرياضية الدكتور محمود عوض، نقل فيه توصية مجلس الكلية في اجتماعه يوم الاثنين.

وأفاد عميد الكلية في تقريره أن الطلاب كانوا دخلوا في اعتصام منذ الإثنين 22 يناير وحتى يوم 6 فبراير من دون أن يستجيبوا لوساطات الأساتذة.

وأشار إلى رفع الطلاب المعتصمين مذكرة تطالب بإبعاد الشرطة الجامعية وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين، الذين تم اطلاق سراحهم بمبادرة من إدارة الجامعة منذ السبت الماضي. وزاد "مع ذلك لم ينخرطوا في الدراسة".

وأضاف أن من بين مطالب المذكرة تحسين البيئة الجامعية وهو ما قبلته إدارة الكلية وبدأت بالفعل في تحسين البيئة الجامعية.

كما استمع مجلس عمداء جامعة الخرطوم لتقرير من نائب عميد كلية العمارة الذي أشار فيه أيضا إلى اعتصام طلاب العمارة منذ الأحد الماضي، ورفع مذكرة تحمل نفس مطالب طلاب كلية العلوم الرياضية.

واستعرض مجلس العمداء الموضوعات المتعلقة بكافتيريا الطلاب وأسعار الوجبات المدعومة للطلاب.



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