مجلس قيادي (الثورية) يبدأ اجتماعات بالقاهرة لبحث ملف السلام

الخرطوم 21 سبتمبر 2019- بدأت في العاصمة المصرية السبت اجتماعات المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية لبحث الترتيبات لعملية السلام في البلاد.

المتحدث باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا

وقال المتحدث باسم التنظيم محمد زكريا فرج الله في تصريح صحفي إن الاجتماعات تلتئم في إطار المساعي المبذولة لتحقيق السلام والترتيبات الإجرائية المتعلقة بالوفد التفاوضي وتطوير الرؤي التفاوضية في اعقاب ما تحقق من وحدة بين طرفي الجبهة الثورية وانضمام مكونات جديدة كما تناقش جوانب تنظيمية بينها الهيكلة.

ووقعت الجبهة الثورية الأسبوع قبل الماضي اتفاقا تمهيديا مع الحكومة في الخرطوم تضمن إجراءات لبناء الثقة قبل بدء مفاوضات منتصف الشهر المقبل لتسوية قضايا الحرب وتحقيق السلام.

وأضاف زكريا "سيتم بحث التحالفات السياسية والعلاقة بين أطراف قوي اعلان الحرية والتغيير والترتيب لاجتماعات نداء السودان المقرر انعقادها خواتيم الشهر الجاري".

وأوضح أن لقاءات ستعقد مع الفاعلين في ملف السلام من القوي الدولية والإقليمية ودول الجوار لبحث افاق العملية السلمية والاستعدادات لبدء التفاوض المقرر منتصف الشهر القادم.

وامتدح المتحدث الجهود التي تبذلها مصر بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وتقدم لها بالشكر على استضافتها الاجتماعات التي تنعقد بمنتجع "العين السخنة".