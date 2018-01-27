مجلس وزراء (ايقاد) يبحث انتهاكات اتفاق السلام في جنوب السودان

الخرطوم 27 يناير 2018- بحث المجلس الوزاري لدول (ايقاد) في أديس أبابا السبت، انتهاكات اتفاق وقف العدائيات في جنوب السودان.

كير مع وزراء خارجية ايقاد عقب اجتماع عقد في اكتوبر 2017 بجوبا (سودان تربيون)

ورأس وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وفد السودان المشارك في الاجتماع المنعقد على هامش القمة الأفريقية الثلاثين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن غندور قوله أن الاجتماع نظر في خروقات وقف اطلاق النار وقرر معاقبة منتهكيه كما اقر المرحلة الثانية من احياء عملية السلام في دولة الجنوب بالمشاركة السياسية والتي تحدد لها الاسابيع القادم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم قريب الله خضر، إن الاجتماع بحث انتهاكات اتفاق وقف العدائيات الذي تم توقيعه خلال المرحلة الأولى من مبادرة إحياء اتفاقية السلام.

وأضاف " كما تناول الاستعدادات المفضية لبدء المرحلة الثانية للمبادرة والتي ستركز على تعزيز وقف إطلاق النار وتقوية آليات المراقبة والتحقق من انتهاكات أطراف النزاع، فضلا عن المسا ئل المتعلقة بالحكم وتوزيع الولايات وقسمة السلطة.

وشارك في اللقاء ممثلون عن الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الترويكا، شركاء الإيقاد والصين.

وطبقا للمتحدث فإن غندور خاطب الاجتماع مجددا حرص السودان على استعادة السلام والاستقرار في جنوب السودان من خلال الانخراط مع (ايقاد) في عملية إحياء اتفاقية السلام.

الى ذلك تبدأ الأحد بالعاصمة الاثيوبية أعمال القمة العادية الثلاثين للاتحاد الافريقي بحضور أكثر من 40 من قادة دول ورؤساء الحكومات الافريقية ورؤساء المنظمات الاقليمية والدولية والامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن.

وتتناول القمة ملفات متعددة أبرزها النزاعات المسلحة في القارة والهجرة غير الشرعية والارهاب وتفعيل المنطقة التجارية الحرة في افريقيا وحرية تنقل المواطنين الافارقة.

وتبحث القمة ايضا وضع الية صارمة لمكافحة الفساد وتبني مسودة قرار قدمته السنغال لإدانة التصريحات المنسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الافارقة.

وكان ترمب وجه اساءات صريحة للقارة الأفريقية ووصف دولها بكلمات نابية.

وستناقش القمة عددا من التقارير التي تقدمها اللجان الفرعية المختلفة للاتحاد الافريقي المتعلقة بالزراعة والمالية والتكنولوجيا والتعليم والاتصال والسلم والامن.

وستشهد القمة انتخاب رئيس جديد للاتحاد الافريقي خلفا للرئيس الغيني الفا كوندي الذي انتهت ولايته.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن الرئيس الرواندي بول كاغامي يبدو الاوفر حظا لتولي رئاسة المنظمة القارية لتمكينه من إطلاق عملية الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي خاصة وانه ترأس لجنة الاصلاح لمدة عام ونصف.