مجموعة جديدة من قوات حفظ السلام الصينية تتجه إلى جنوب السودان

أفراد من القوة الصينية في دورية قرب مقر الأمم المتحدة بجوبا في 27 يناير 2016 (صورة ليونيمس)

جوبا 20 نوفمبر 2019- غادر 240 من قوات حفظ السلام الصينية منطقة تشانغجياكو بمقاطعة خبي الصينية الثلاثاء متجهة إلى جنوب السودان في مهمة لمدة عام.

وتشكل المجموعة الدفعة الأولى من كتيبة مشاة لحفظ السلام مكونة من 700 فرد أرسلتها الدولة الآسيوية.

وستقوم القوات بمهام تتعلق بالدوريات وفض النزاعات بالإضافة إلى مهام أمنية أخرى.

ونقلت تقارير عن قائد الكتيبة الصينية، هان تاو قوله، "جميع أفراد القوات خضعت لتدريب مدته ثلاثة أشهر حول قواعد الأوضاع الأمنية بجنوب السودان ونجحت في الاختبار".

وفي سبتمبر وصل نحو 163 من قوات حفظ السلام الصينية يشكلون الجزء الأول من مجموعة 331 جندي لحفظ السلام في الدولة التي مزقتها الحرب.

يذكر أن الصين من أوائل الدول التي اعترفت بجنوب السودان عقب انفصاله عن السودان في يوليو 2011.