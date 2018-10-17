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مجموعة سواكا تنفي الهجوم على قوات مشار في ولاية نهر ياي

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جوبا 17 أكتوبر 2018- نفت جبهة الإنقاذ الوطنية بقيادة الجنرال توماس سيريلو سواكا الثلاثاء اتهامها بمهاجمة مواقع حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار في ولاية نهر ياي، قائلة إن مقاتليها تصرفوا دفاعًا عن النفس.

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دورية ليونميس في بلدة ياي 25 يناير 2018 (صورة ليونميس)

وفي بيان أصدره الإثنين، قال نائب المتحدث باسم حركة مشار الجنرال لام بول جابريل إن مقاتلي جبهة الإنقاذ الوطنية قتلوا 17 مدنيا في هجومين على مواقعهم في مينوري ولوقو لولاية نهر ياي.
لكن المتحدث باسم جبهة الإنقاذ سوبا صمويل قال إن مجموعته التي رفضت اتفاق السلام ملتزمة تمامًا باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 21 ديسمبر 2017.

وأضاف صمويل في بيان الثلاثاء "في الرابع من أكتوبر عام 2018 هاجمت القوات التابعة لمشار بقيادة الجنرال غادي قوات الطوارئ الصغيرة التابعة للجبهة الإنقاذ الوطنية في مينوري بوما في محافظة ونتيجة لذلك استجابت قواتنا دفاعا عن النفس، وطاردت عصابات حركة مشار إلى قاعدتها ".

وأصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الاثنين بيانا حول نتيجة اجتماع عُقد في 10 أكتوبر بشأن الوضع في جنوب السودان. ودعا المجلس الأطراف إلى عدم اللجوء إلى العنف، وناشد جميع أطراف النزاع وقف جميع أعمال العنف في جنوب السودان واحترام الاتفاقية الموقعة وإعادة إقرار الالتزام بالحل السلمي للصراع".



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