 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 6 كانون الأول (ديسمبر) 2018

مجموعة مسلحة في دارفور ترفض تفاهمات برلين وتدعو لإسقاط النظام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 6 ديسمبر 2018- أبدت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي رفضها الصريح للتفاهمات التي جرت في برلين بين الحكومة السودانية واثنين من الحركات المسلحة في دارفور تمهيدا لاستئناف المفاوضات على أساس اتفاق الدوحة.

JPEG - 56.5 كيلوبايت
نازحون جدد في انتظار توزيع المياه بالقرب من موقع (يوناميد) في سورتوني، شمال دارفور..صورة من "يوناميد" - أرشيف

وقالت الحركة التي تنسق بشكل مباشر مع حركة تحرير السودان قيادة مناوي، وانضمت الى تنظيم لجبهة الثورية مؤخرا إنها متمسكة بخطها المعلن الداعي لتوحيد المقاومة والعمل على اسقاط النظام.

ووقعت كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان-مناوي، الخميس في العاصمة الألمانية برلين على اتفاق "ما قبل التفاوض" في خطوة تمهيدية للجلوس على طاولة تفاوض حول حزمة من القضايا التي من شأنها تحقيق سلام شامل في السودان.

وقال الأمين العام لحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي عبد العزيز كتاووه في بيان تلقته (سودان تربيون) إن محاولة النظام إلحاق قوى المقاومة والثورة السودانية باتفاق الدوحة لسلام دارفور ما هي إلا محاولة استيعاب سياسي لهذه القوى.

وأشار الى أن الاتفاق الموقع في الدوحة منذ العام 2011 لم يجلب لأهالي دارفور غير المزيد من العنف والاستصغار والمهانة وذلك من خلال البنود والأموال -مشروعات إعمار دارفور -التي استخدمتها السلطة لتمكين الجنجويد.

وتابع " اتفاق الدوحة لسلام دارفور الذي أعلنت الأطراف إجراء تعديلات عليه يتعارض روحا مع الحقوق والحريات رغم تخصيص باب كامل يتعلق بالحقوق والحريات".

وأوضح كتاووه أن السلام الشامل في السودان يتطلب توحيد منبر التفاوض ومشاركة جميع قوى المقاومة والثورة السودانية والقوى الأخرى، يسبقه اعتراف جميع هذه القوى بالمشكل السوداني ومن ثم وضع القضية برمتها موضع التباحث الجاد بغرض الوصول إلى مخرج لا يعيد السودان إلى دائرة الحرب مرة أخرى.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في الحالة البسطامية (2-2) 2018-12-06 19:38:05 بقلم : السر سيد أحمد الداخل أولى بالمعروف في تصريحاته الاخيرة أشار وزير البترول والمعادن أزهري عبدالقادر الى ان السودان موعود بطفرة نفطية جديدة وحث الشركات الاجنبية على أحتلال مقعدها مبكرا مضيفا ان تحسن أسعار النفط (...)

جامعة الخرطوم : الزخم النرجسي و بنية وعي الخلوة 2018-12-05 22:57:18 محمد عثمان (دريج) ثلاث حقائق لابد من الإشارة إليها في مستهل هذه الكتابة: حقيقة أولى: لجامعة الخرطوم دور رائد في تأهيل كادر يمتلك أدوات "معرفية" وعملية "متقدمة" نوعاً ما ساهمت في انخراط الكادر في الشئون الحياتية المختلفة (...)

في الحالة البسطامية (1- 2) 2018-12-05 13:22:44 بقلم : السر سيد أحمد هموم نفطية عندما يلتقي مصدرو النفط من داخل وخارج أوبك يوم غد الخميس في فيينا فأن تركيزهم والعالم معهم سيكون على قضيتين: الى أي مدى يمكن للقرارات التي ستتخذ تحديدا فيما يخص خفض الانتاج أن تسهم في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.