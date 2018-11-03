مجموعة مشار تشكل لجنة لدراسة مقترح الحوار الوطني

جوبا 3 نوفمبر 2018- شكلت حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار لجنة لمناقشة الحوار الوطني ووضع مقترحات بشأن مشاركة المجموعة في العملية التي أطلقتها الحكومة .

سلفا ومشار التقيا في عنتبي واتفقا على خطوط عريضة لقسمة السلطة 7 يوليو 2018

وفي كلمته أمام احتفالات السلام الأربعاء دعا الرئيس سلفا كير شركاء السلام للمصادقة على الحوار الوطني وأعرب عن استعداده لضم مجموعة التمرد في العملية، وأضاف " أدعو قيادات المعارضة للتفكير بجدية في الحوار الوطني والانخراط في لجنة التسيير والحكومة بطريقة تمكن من مشاركتها بصورة فعالة ".

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للإعلام في حركة التمرد مناوا بيتر جاتكوث في تصريحات ل (سودان تربيون) إن قيادة الحركة عقدت اجتماعا في الخرطوم بعد مشاركتها في احتفال السلام لتقييم الزيارة والمقترح الذي قدمه سلفا كير، وزاد " وجه رياك مشار الاجتماع بدراسة عملية الحوار الوطني وتسليم توصياتها خلال أسبوع ".

وأشار مسؤول التمرد إلى أن العملية أطلقتها الحكومة وأنهم ليسوا جزءا منها، منوها إلى أن عملية الحوار الوطني يمكن أن تكون جزء من عملية السلام المنشطة وخاصة الفصل 7 الذي يتناول العدالة والمساءلة والمصالحة، وزاد " لكن بالرغم من كل هذا من المهم التفكير في المبادرة وكيفية مساهمتها في تحقيق السلام للبلاد".

وقال ماناوا إن قيادة الحركة دعت مجموعات المعارضة غير الموقعة على اتفاقية السلام إلى الانضمام إلى اتفاقية السلام المنشطة، وأضاف " أعرب مشار عن استعداده للانخراط مع المجموعات غير الموقعة ووافق على تكوين لجنة للتواصل مع مجموعة توماس سيرليو سواكا وعقد اجتماع معهم في إي مكان وزمان ".

وأوضح أن قيادة الحركة تعتقد أن وحدة القوى السياسية في جنوب السودان ضرورة لتنفيذ اتفاقية السلام بصورة ناجحة.