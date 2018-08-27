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مجموعة مشار تعارض صياغة الدستور بيد لجنة وطنية

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جوبا 27 أغسطس 2018- رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار الأحد تكليف اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور بصياغة الدستور الدائم قائلة إنها عملية مختلفة يجب أن يقودها المواطن.

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رياك مشار

وتعتبر معايير وإجراءات وضع الدستور الدائم من بين القضايا التي تُناقش حالياً في الخرطوم قبل التوقيع على وثيقة نهائية أولية اليوم الاثنين 27 أغسطس

وفي بيان صدر الاحد من مكان انعقاد محادثات السلام في الخرطوم، قال نائب رئيس حركة التمرد الرئيسية هنري أودوار، رئيس فريق التفاوض، أنهم لا يتفقون مع الإجراءات المقترحة في المسودة لوضع الدستور الدائم.

وكشف عن أن المشروع المقترح من الوساطة يكلف اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور بصياغة نص الدستور الدائم خارج منتدى المؤتمر الدستوري الوطني، وأردف " إن الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار تؤكد أن وضع الدستور الدائم هو ممارسة شعبية يمارس فيها شعب جنوب السودان حقه لمناقشة القضايا المتعلقة بحكم بلاده".

وشدد مسؤول التمرد أن تنظيم المؤتمر الوطني الدستوري "يجب أن يتم التعامل معه على أنه عملية يديرها المواطن ليعكس تطلعات وإرادة شعب جنوب السودان، بدلا من أن يكون عملية تحركها الحكومة".

وهيمنت قضية عدد الولايات على المحادثات حول القضايا العالقة وقالت الوساطة انها اقترحت حل وسط للأطراف ولكنها لم تكشف عن ذلك.



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