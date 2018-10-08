مجموعة منشقة تُقيل بول مالونق وتعلن دعمها لاتفاقية السلام

جوبا 8 أكتوبر 2018- انشقت جبهة جنوب السودان المتحدة عن زعيم المجموعة، قائد جيش جنوب السودان السباق الجنرال بول مالونق وأعلنت دعمها لاتفاقية السلام المنشطة.

مالونق في صورة تعود للعام 2016 أثناء زيارة الى أويل

وفي بيانين منفصلين أرسلا إلى (سودان تربيون) الاحد اعلنت قيادة المجموعة أنها بعد مشاورات مكثفة قررت إقالة الجنرال بول مالونق من قيادة الحزب وجيش جبهة جنوب السودان المتحدة.

وأشار البيان، الذي وقعه رئيس جبهة جنوب السودان المتحدة المؤقت وليام حزقيال دينق، إلى أن الاجتماع عقد في 2 أكتوبر.

وتكونت جبهة جنوب السودان المتحدة على يد رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق في 9 أبريل 9 2018 من كينيا، بعد ثلاثة أشهر من مطالبة جوبا للسلطات في نيروبي اعادته الى جنوب السودان بسبب اتهامات بالوقوف وراء الهجمات في واو وجوبا.

وفي البيان الثاني أعلنت المجموعة المنشقة قرارها بدعم عملية السلام المنشطة ووقف العنف وإعادة ممارسة أنشطتها السياسية.

ودعا البيان شركاء السلام في جنوب السودان، الإيقاد ودول الترويكا والمجتمع الدولي لدعم هذه الخطوة لتحقيق الشراكة السياسية لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.