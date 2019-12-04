محادثات سودانية تشادية في انجمينا حول ملف السلام والتعاون

الخرطوم 4 ديسمبر 2019- انهى أعضاء في مجلس السيادة السوداني، الأربعاء محادثات في العاصمة التشادية نجامينا ناقشت العلاقات الثنائية والدور التشادي في عملية السلام السودانية.
- وفد الحكومة السودانية يعود من انجمينا ..4 ديسمبر 2019(سونا)
وبحسب بيان عن مجلس السيادة فإن الوفد الذي ضم أعضاء مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ومحمد الفكي ومحمد حسن التعايشي عقدوا محادثات مع الرئيس التشادي ادريس ديبي.
كما ضم الوفد السوداني وزير التجارة مدني عباس مدني والفريق ركن جمال عبد المجيد مدير الاستخبارات العسكرية.
وبحث اللقاء " العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وطبيعية المهام في الفترة الانتقالية لتحقيق السلام".
وأثنى حميدتي بحسب البيان عن دور الرئيس التشادي إدريس دبي في استضافة اللاجئين البالغ عددهم ثلاثمائة ألف في شرق تشاد.
وأكد محمد حسن التعايشي خلال تصريح صحفي أهمية الزيارة لتفعيل الإجراءات الأمنية بين البلدين في المنطقة الحدودية لمنع الجريمة والتهريب والاضرار باقتصاد البلدين.
وقال إن الجانبين "وقعا على بيان مشترك أكدا فيه عزمهم المشترك لتعزيز التعاون الثنائي".
ورحب الطرفان بالتطور في العملية السياسية مؤكدين على ضرورة الوصول لسلام شامل ونهائي ووجها نداء لجميع قوي الكفاح المسلح لتغليب الحوار والمصلحة الوطنية.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل دور القوات المشتركة التشادية والسودانية في مجال تأمين الحدود وتنقل الأفراد والبضائع
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري والاقتصادي وتجارة العبور عبر ميناء بورتسودان، أكد الطرفان ضرورة إعادة تنشيط التبادل التجاري وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفيما يتعلق باللاجئين أشار الطرفان الي أهمية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبالهم من أجل عودتهم الطوعية والتدريجية.
وجاء في البيان ان حميدتي عبر عن شكره وتقديره للرئيس إدريس دبي لحفاوة الاستقبال وانفعاله بقضايا السلام في السودان وحرصه على دعم العملية السلمية.
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