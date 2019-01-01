محافظ بنك السودان يعلن حل أزمة السيولة النقدية خلال 3 أشهر

الخرطوم 1 يناير 2019- أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير الثلاثاء انتهاء أزمة شح السيولة النقدية خلال الربع الأول من هذا العام، ونفى تلقي بلاده أي ودائع من دول خارجية لكنه توقع وصول بعضها خلال الفترة المقبلة.

محمد خير الزبير

وقاطع الاف العملاء المصارف السودانية منذ عدة أشهر بعد تفاقم أزمة السيولة النقدية وعجز المصارف عن الإيفاء بمستحقات العملاء الموجودة في حساباتهم، وعمد كبار التجار الى الاحتفاظ بأموالهم في المنازل والمتاجر بدلا عن ايداعها في الحسابات البنكية.

وقال الزبير خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء لإعلانات السياسات المالية للعام2019 إن مشكلة شح النقد في طريقها للحل بنهاية الربع الأول من العام بعد إكمال طباعة الفئات الجديدة من العملة 100،200، 500 جنيه، ونفى حصولهم على ودائع خارجية.

وتحدثت تقارير صحفية خلال وقت سابق عن تلقي السودان وديعة روسية، بعشرين مليار دولار، كما شاعت أنباء أخرى عن وصول منحة من دولة قطر.

وأشار الزبير الى أن أكبر فئة متداولة من العملة السودانية باتت قيمتها دولار واحد وقال "لا يمكن لاقتصاد نامي مثل السودان أن يستخدمها كأعلى فئة".

وأرجع المحافظ ارتفاع قيمة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية الى إغلاق عدد من الثغرات بينها انتهاء المهلة لإيقاف الاستيراد دون تحويل القيمة ومنع بيع حصائل الصادر بين المصدرين والمستوردين داخل البنك.

وأضاف "نحن ماضين في إغلاق "الصنابير" التي تغذي السوق الموازي، الهدف الاساسي من هذه السياسات الوصول إلى سعر صرف مستقر، وسوق واحد للعملات".

وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في السوق الموازي الى 50 جنيها للدولار بعد أن وصل بداية ديسمبر الى نحو 77 جنيها.

وتحدث المسؤول السوداني عن موارد جديدة من النقد الأجنبي ستتدفق على البلاد خلال العام الجاري بينها رسوم نفط ونقل وتصدير نفط جنوب السودان ورسوم نقل وتصدير نفط الشركات النفطية العاملة بجنوب السودان ودخل الحكومة من إنتاج الذهب.

وكشف عن تسلم وزارة النفط مبلغ 30 مليون دولار من تصدير الشحنة الأولى لنفط جنوب السودان.