 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 26 كانون الأول (ديسمبر) 2018

محامو الاتحادي (الأصل) يعلنون الانحياز لمطالب إسقاط النظام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 ديسمبر 2018- ندد محامو الحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل) بالإجراءات القمعية التي تنتهجها السلطات الحكومية في مواجهة المتظاهرين واعلنوا انحيازهم للشعب السوداني في المطالبة بإسقاط النظام واستعادة الديموقراطية.

JPEG - 10.3 كيلوبايت
القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد المحامي

وقال المحامون في بيان أرسل الى (سودان تربيون) الأربعاء إن الهبة الثورية التي عمت جميع انحاء البلاد تمثل تعبيرا عن رفض ابناء الشعب لهذا النظام " الفاسد" ولسياساته الاقتصادية التي اورثت البلاد والمواطنون الفقر والمسغبة كما تؤكد رفض سياسة القمع والقتل التي يتبنها النظام في تعامله مع معارضيه.

وأكد المحامون الوقوف مع الجماهير من اجل "استرداد واستعادة الديمقراطية والحرية والحقوق المسلوبة واسقاط النظام".

وأشاروا في بيانهم الى أن ذلك لن يتأتى الا بالمزيد من المسيرات الشعبية السلمية والضغوط والعصيان المدني والتظاهر السلمي بكافة الوسائل التي تمكن الشعب من تحقيق الاهداف المرجوة.

ودان البيان بشدة الاجراءات القمعية التي تقوم بها أجهزة النظام ضد المتظاهرين واستعماله للقوة المفرطة التي أدت الي مقتل العديد من المواطنين.

وحث المحامون اعضاء الحزب الاتحادي على المشاركة والتعبير عن رأيهم في رفض هذا النظام وسياساته ومطالبته بتسليم السلطة والرحيل "مراعين في ذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والبعد عن التخريب والانتباه لمن يدسهم النظام وسط المتظاهرين".

وناشدت أمانة محامو والاتحادي منسوبيها المشاركة في الدفاع عن الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمة، كما دعت المجتمع الدولي ومنظماته للوقوف مع قضية الشعب السوداني ضد النظام، وفضح ممارساته.

وأضافت "ولايفوتنا تحذير بعض الدول من التدخل في شئون السودانيين بدعمها لهذا النظام اقتصاديا ومعنويا بما يطيل من عمر بقائه، على حساب حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية".

يشار الى أن موقف أمانة المحامون في الاتحادي الأصل يخالف قيادة الحزب الذي يشارك في الحكومة على مستويات تنفيذية عليا بمنصب مساعد الرئيس ويتبوأه نجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، علاوة على مشاركة في الهيئة التشريعية وعدد من الوزراء.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ديسمبر 2018 ثورة في مرآة الحاضر والماضي 2018-12-26 08:05:05 بقلم : مني اركو مناوي قد اختلف مع الكثير في تسمية وتعريف الحراك الذي يجري الآن في المدن السودانية ، بعضنا وخاصة الطبقة المثقفة والسياسية منها فضلت ان تقف عند (ثورة الجياع ) ولم تتقدم كثيراً لربط الاحداث بالازمة السياسية (...)

١٩ ديسمبر الثانية : هل من جديد ، وما المطلوب ؟ 2018-12-24 18:28:45 بقلم : محمد عتيق ‏كانت الأولى كما هو معروف هو اليوم الذي توحد فيه نواب الشعب بالاجماع وأعلنوا استقلال السودان من داخل البرلمان (19 ديسمبر 1955) والثانية هي الماثلة أمامنا الان (‏19 ديسمبر 2018) : ( ١ ) ‏الجيل الذي ‏أعلن (...)

أنظمة الطغيان لا تفهم درس التاريخ إلا بعد فوات الأوان 2018-12-23 23:01:34 بقلم : عمر الدقير ‏الشعوب المنكوبة بنظم حكم مستبدة قد تكظم الغيظ قليلاً أو كثيراً، لكنها أبداً لا تتصالح مع واقع الاستبداد الغاشم ولا تسمح له بأن يصادر حلمها بالحرية والحياة الكريمة .. الحراك الجماهيري التحرري الباسل الذي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.