محتجون للمعاليا يطالبون النائب العام بتوقيف متورطين من الرزيقات

الخرطوم 11 مايو 2016 ـ نفذ محتجون من قبيلة المعاليا بالخرطوم، الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، مطالبين بتوقيف المتورطين في النزاع المسلح مع قبيلة الرزيقات، والذي تسبب في مقتل المئات من الطرفين.

وقفة لشباب (المعاليا) أمام وزارة العدل 23 أغسطس 2015 (سودان تربيون)

وسلم المحتجون مذكرة إلى النائب العام بوزارة العدل، سردوا فيها تسلسل الأحداث التي بدأت شرارتها قبل عقود ووصلت ذروتها بالقتال المميت خلال العامين 2014 و2015.

ويعد النزاع بين الرزيقات والمعاليا من أطول النزاعات القبلية بإقليم دارفور حيث أندلعت أول شرارة له في العام 1966 بسبب الصراع حول الأرض "الحاكورة".

وطلبت المذكرة من النائب العام التحرك ومباشرة الإدعاء، تمثيلاً للحق العام، وتقديم المتهمين بإرتكاب جرائم جسيمة ضد المعاليا، إلى محاكمات علنية عادلة، وأضافت "يشمل هذا الإتهام الضلوع المباشر والتحريض والاشتراك في إرتكاب الجرائم الجسيمة التي طالت أنفس المعاليا ومالهم وحريتهم".

كما طلبت المذكرة التي أطلعت عليها (سودان تربيون) من النيابة العامة إتخاذ ما يلزم لإحالة ملفات التحري الذي أعقب اعتداء الرزيقات على المعاليا، بجمع وتوحيد كافة البلاغات الجنائية التي دونها المعاليا أمام النيابات الولائية والمحلية أو في مراكز الشرطة المختلفة.

وتتنازع قبيلتي (المعاليا والرزيقات) حول ملكية وتبعية أراضٍ "حاكورة" يدعي الرزيقات بأحقيتهم التاريخية في أراضٍ يقطنها ويستخدمها المعاليا وفق نظام "الحواكير" القبلية المتبع في غرب السودان، بينما يؤكد المعاليا أحقيتهم في الأرض.

وحكم مؤتمر صلح بين القبيلتين بمدينة مروي بشمال السودان في مارس 2015، بتبعية الأرض موضع النزاع لقبيلة الرزيقات، بيد أن المعاليا رفضت التوقيع على مسودة الاتفاق، في حين وقعت الرزيقات والحكومة على الوثيقة.

وطلب المعاليا في مذكرتهم للنائب العام، بتمكين محامي القبيلة من الاطلاع على مضابط لجان التحقيق التي شكلتها وزارة العدل، في وقت سابق، من أجل الوقوف على نتائج أعمال هذه اللجان، ومن ثم ضمها ليومية التحري.

وأشارت المذكرة إلى تشكيل وزارة العدل عدداً من لجان التحقيق بشأن اعتداء الرزيقات على "أم راكوبة" في أغسطس 2014، وعلى "أبو كارنكا" في مايو 2015، بسلطات النيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت "رغم مرور سنوات على تشكيل هذه اللجان إلا أننا لم نر أية تدابير قضائية ترتبت على أعمالها".

واعتبرت تشكيل لجان التحقيق "مجرد تدابير سياسية القصد منه هو الإلتفاف على مبدأ سيادة حكم القانون وتمييعاً لمستحقاته".

وتابعت "أجهزة الدولة تخلت عن ولايتها القانونية العامة، تاركة حقوق آلاف الضحايا من أهلنا نهباً مشاعاً لمؤامرات السياسة، ولاحتواءات الدوائر الأمنية ولسياسة الإفلات من العقاب المحمية بواسطة النفوذ السياسي".