محتجون من الطريقة الختمية يرفعون لافتات تندد بالغلاء والقتل

الخرطوم 2 فبراير 2019- رفع محتجون في مسجد السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري لافتات تدين إراقة الدماء وهتفوا بـ"لا للغلاء"، في أول دخول للمسجد الذي يمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والطريقة الختمية في حراك الاحتجاجات.

السيد محمد عثمان الميرغني يأمر عددا من اتباعه

ووقف مصلون في باحة مسجد السيد علي يوم الجمعة وهم يهتفون "لا سلام بلا عثمان" و"عاش أبو هاشم" في إشارة إلى زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني المتواجد في منفاه الاختياري بالقاهرة منذ العام 2013.

والاتحادي الأصل هو الحزب الوصيف من ناحية عدد الوزراء ومقاعد البرلمان في حكومة الوفاق بعد المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة.

وانتقد إمام وخطيب المسجد الخليفة عبد العزيز عبد الرحيم جنوح قيادة الدولة الى نعت المتظاهرين بصفات غير مقبولة.

وبحسب الخليفة أحمد سر الختم من شباب الختمية فإن "موقف الميرغني واضح منذ انطلاق الاحتجاجات قبل أكثر من شهر وهو أنه مع خيارات وتطلعات السودانيين ومع حق التظاهر السلمي".

ودعا سر الختم وزراء الحزب ونوابه في البرلمان والمجالس التشريعية الولائية لتقديم استقالاتهم اسوة بأربعة نواب استقالوا أخيرا حتى لا يكونوا معزولين داخل الحزب والطريقة.

واستقال أعضاء يتبعون للاتحادي الديمقراطي الأصل في البرلمان القومي والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم احتجاجا على مقتل متظاهرين.