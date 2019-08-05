محتجون يغلقون الطريق القاري الرابط بين السودان ومصر

الخرطوم 5 أغسطس 2019 - أغلق مئات المحتجون الغاضبون في السودان، الإثنين، جسر رئيسي على نهر النيل بمدنية دنقلا شمالي البلاد، يمر عبره الطريق القاري الرابط بين مصر والسودان، احتجاجا على مقتل مواطن في احتجاجات وقعت يوم الأحد.

محتجون أضرموا النار في مقر أمانة الحكومة بدنقلا عاصمة الولاية الشمالية- أرشيف

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن المئات أغلقوا الجسر الرابط بين مدينتي دنقلا والسليم، بعد مقتل الشاب ياسر سيد يسن، اثر إطلاق الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات خرجت غضبا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام متواصلة.

وأعلن والي الولاية الشمالية، اللواء ركن، محمد محمد الحسن الساعوري، في وقت لاحق القبض على قاتل الشاب ومباشرة النيابة للتحقيقات في الحادثة.

وأوضح في بيان تلقته "سودان تربيون" أن الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أسفرت عن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات النظامية التي تقوم بحراسة المنشآن العامة.

وأضاف، "الأمر الذي دعا الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية أصيب من خلالها الفقيد"

وأشار أن التيار الكهربائي بالولاية تتحكم به هيئة الكهرباء الاتحادية وليس الولاية، وأن حكومته ستعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة.

وأشار إلى قيام مواطني المنطقة بإغلاق الجسر الوحيد الذي يربط مدينتي السليم ودنقلا الأمر الذي تسبب في تعطل حركة المرور بصورة كاملة.

وحمل حزب المؤتمر السوداني المعارض، والي الولاية الشمالية، ولجنته الأمنية مسؤولية إراقة الدماء في هذه الاحتجاجات.

وأضاف في بيان تلقته "سودان تربيون"، الاثنين المسؤولية تنساق إلى المجلس العسكري، في اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحريات وتحفظ أرواح شعبنا في مختلف أرجاء الوطن".

وأعلنت لجنة اطباء السودان المركزية، يوم الأحد، مقتل مواطن بطلق ناري أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا شمالي البلاد.

وقالت اللجنة في بيان "ارتقى قبل قليل الشهيد ياسر سيد (25 عاماً) بطلق ناري في الرقبة إثناء مظاهرات بمدينة دنقلا.