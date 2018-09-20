محطة ضخمة لتوليد الكهرباء شمالي الخرطوم تدخل الخدمة قريبا

الخرطوم 20 سبتمبر 2018 ـ قالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، الخميس، إن محطة "قري 3 الجديدة" بطاقة 550 ميقاواط ستبدأ دخول الخدمة بطاقة 185 ميقاواط في ديسمبر المقبل.

محطة (قري 3 الجديدة) للتوليد الحراري شمالي الخرطوم

وتتميز "قري 3" بموقعها شمالي ولاية الخرطوم، حيث تتركز معظم الأحمال في الشبكة القومية، وينتظر أن تكون أكبر محطة توليد حراري في البلاد، وثاني محطة لتوليد الكهرباء بعد سد مروي "1250 ميقاواط".

وقالت الوزارة إنها استقبلت فجر الخميس في أهم مشروعاتها الإستراتيجية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى ووفدا مرافقا له بمحطة "قري 3 الجديدة" في إطار فاتحة زياراته الميدانية لقطاع الكهرباء.

ووقف موسى الذي كان يتولى وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، على تقدم سير العمل بالمحطة التي تتكون من ثلاث وحدات تدخل الأولى منها للشبكة القومية في ديسمبر المقبل بطاقة 185 ميقاواط تتدرج تباعاً لتكتمل في مارس 2019 بطاقة كلية 550 ميقاوط.

وأفاد وزير الموارد المائية والري والكهرباء خضر قسم السيد باكتمال الجاهزية في محطات التوليد الحراري استعدادا للصيف القادم.

وقال الوزير الجديد إن المحطة، المكونة من وحدت من شركة "سيمنز" الألمانية، ستسهم في دعم التوليد الكهربائي بالشبكة القومية لا سيما في مواقيت زيادة الأحمال بالشبكة.

ويعاني السودان من شح في توليد الكهرباء خاصة إبان فصل الصيف، ولا يتجاوز حجم الكهرباء المنتج حاليا في البلاد 3000 ميغاواط ويقدر العجز بنحو 40%.

ويخطط السودان لإضافة حوالي 5000 ميغاواط بحلول 2020 عبر خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي من 1500 ميغاواط/ ساعة في العام إلى 2000 ميغاواط/ ساعة، والحراري من 900 ميغاواط إلى 3555 ألف ميغاواط.

وفي ديسمبر 2016 وقعت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء وشركة "سيمنز" الألمانية على عقد توريد خمسة وحدات غازية بقدرة اجمالية 850 ميغاواط لتوليد الكهرباء يبدأ تشغيلها داخل الشبكة نهاية العام المقبل.