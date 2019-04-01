محكمة أميركية تمتنع عن سماع طعن الضحايا في قضية (كول)

الخرطوم 1 أبريل 2019 - أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين، قرارًا يقضي بمنع ذوي ضحايا الهجوم على المدمرة الأميركية "كول"، من مطالبة السودان بتعويضات مالية؛ لدوره المزعوم في الهجوم.
- المدمرة كول
ويأتي حكم العليا الأمريكية الأخير بعد 6 أيام من قرارها السابق، بمنع البحارة الأميركيين المصابين في الهجوم من الحصول على تعويضات من السودان.
وامتنعت المحكمة عن الاستماع للطعن المقدم من الأقارب في قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان.
وكانت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة فى ريتشموند بولاية فرجينيا قضت أن الدعوى لم تُقدم بالطريقة المناسبة عام 2010؛ نظرًا لإرسال الدعاوى إلى السفارة السودانية في واشنطن بدلًا من إرسالها مباشرة إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني فى العاصمة الخرطوم.
الجدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي على المدمرة كول وقع في نهايات العام 2000، وأعلن تنظيم القاعدة باليمن تبنيه للهجوم الذي جرى بالقرب من ميناء عدن جنوبي اليمن.
وأشارت أصابع الاتهام للسودان بالتواطؤ في العملية الارهابية، بسبب دعم النظام الحاكم أن ذاك للحركات الاسلامية المسلحة، بالإضافة إلى استضافتها لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن خلال فترة منتصف التسعينات.
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