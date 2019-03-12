محكمة استئناف تلغي عقوبة السجن والجلد بحق 9 متظاهرات

الخرطوم 12 مارس 2019- ألغت محكمة استئناف في العاصمة السودانية الثلاثاء، حكماً بالجلد والسجن كان صدر ضد 9 متظاهرات بعد مشاركتهن في احتجاجات الأسبوع المنصرم.
- النائب العام عمر أحمد محمد
وقضت محكمة طوارئ بالخرطوم السبت الماضي على الشابات بالسجن لشهر مع الجلد 20 جلدة، ما اثار موجة استهجان واسعة وسط أهالي المحكوم عليهن الذين تجمعوا بأعداد كبيرة أمام مقر المحكمة، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحكم الذي صدر بموجب أوامر الطوارئ.
وجرى توقيف الفتيات يوم الخميس الماضي أثناء مشاركتهن في موكب "مناصرة المرأة السودانية" الذي دعا لتنظيمه تجمع المهنيين وحلفائه في المعارضة.
وبعد احتجاز لثلاث أيام تمت محاكمة المعتقلات السبت بمحكمة الطوارئ بحي الامتداد برئاسة القاضي تاج الدين ادريس.
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