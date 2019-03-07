محكمة استئناف سودانية تلغي أحكاما بالسجن على محتجين

الخرطوم 7 مارس 2019- ألغت محكمة استئناف سودانية الخميس أحكاما بالسجن على متظاهرين صدرت الاسبوع الماضي من محكمة طوارئ بالخرطوم بحري .

النائب العام عمر أحمد محمد

وأصدرت محكمة طوارئ أحكاما متفاوتة بالسجن على ثمانية من الشباب بعد توقيفهم لدى مشاركتهم في احتجاجات مستمرة تطالب برحيل النظام الحاكم.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير في 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ بالبلاد لعام وحظر بموجب أوامر لاحقة التجمهر وتنظيم المواكب، الا أن قطاعات واسعة من السودانيين كسروا هذه الأوامر وواصلوا الاحتجاجات الداعية لإسقاط النظام.

وبرأت محكمة الاستئناف المحتجين الثمانية بعد أن حكم على أربعة منهم في وقت سابق بالسجن خمسة سنوات، بينما كان نصيب البقية الحبس ثلاث سنوات.

ومنذ فرض حالة الطوارئ أحيل نحو 900 متظاهر الى محاكم شكلت لإصدار أحكام فورية في كل من الخرطوم وأم درمان.