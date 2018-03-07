محكمة الاستئناف الكينية تلغى قرار توقيف الرئيس السوداني

الخرطوم 7 مارس 2018- ألغت محكمة الاستئناف في كينيا قراراً كان قضى بإيقاف الرئيس السوداني عمر البشير إذا " تجرأ على دخول البلاد".

الرئيس السوداني عمر البشير يستقبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في مطار الخرطوم 29 اكتوبر 2016

وجاء قرار المحكمة الكينية بتوقيف البشير في نوفمبر 2011، بعد ان سمحت له الحكومة الكينية بزيارة نيروبي في شهر أغسطس من ذات العام.

وجينها ردت الخرطوم على تلك الخطوة بعنف وقررت طرد السفير الكينى وسحب ممثلها من نيروبي.

ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير مذكرتي اعتقال صادرة من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تحت تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية في اقليم دارفور.

وكانت كينيا الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات استقبلت البشير في أغسطس عام 2010 ولم تلتزم باعتقاله مما عرضها لموجة من الانتقادات.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحفي الأربعاء، إن "حيثيات حكم محكمة الاستئناف الكينية أشارت إلى قبول الطعن المقدم من الحكومة باعتبار أن المحاكم الكينية غير مخول لها اصدار مثل هذه الأحكام وأن التعامل والتعاون مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية أمر يخص الحكومة الكينية ".

وبحسب التصريح الصادر عن إدارة الاعلام والعلاقات العامة فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تناول التقاطعات والمتعارضات في القانون الدولي فيما يلي موضوع حصانة رؤساء الدول والحكومات، فضلا عن موقف الاتحاد الافريقي الذي يدعو الدول الأعضاء لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما أشار الحكم إلى أن كينيا تتمتع على المستوى الثنائي بعلاقات جيدة مع السودان.