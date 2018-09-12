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محكمة الفساد تنظر في بلاغ ضد 7 متهمين بغسل الأموال والثراء الحرام

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الخرطوم 12 سبتمبر 2018- قال المركز السوداني للخدمات الصحفية إن نيابة أمن الدولة أحالت الأربعاء 7 متهمين الى محكمة الفساد تحت المواد 33 من قانون غسل الاموال والمادة 6 من قانون الثراء الحرام.

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وحدة التحقيق في جرائم الفساد جرى افتتاحها في 30 يوليو 2018

ونقل المركز المقرب من السلطات الأمنية عن مصدر مطلع أن المتهمين السبعة بينهم 3 مصرفيون و4 رجال اعمال اتفقوا على غسل أموال ناتجة عن التجارة في العملة عبر القنوات المصرفية بقيمة ست وثلاثون مليون وسبعمائة ألف درهم إماراتي.

وكشف عن تدوين جهاز الأمن والمخابرات بلاغا بالرقم 169 بنيابة أمن الدولة وتسليم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود المتحري في هذه الدعوى الأوراق إلى محكمة الفساد.
وأشار المصدر إلى تحديد 20 سبتمبر الجاري موعداً لبدء المحكمة، ولفت الى أنه أول بلاغ يحال الى محكمة الفساد.

وكان الرئيس عمر البشير، افتتح بمعية مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش في 30 يوليو الماضي مقر لجنة تحقيقات جرائم الفساد وهي وحدة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، أنشأت ضمن حملة أطلقها الرئيس لمحاصرة الفساد ومن اسماهم بـ "القطط السمان".



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