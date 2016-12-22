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محكمة جرائم دارفور تصدر رابع حكم مشدد ضد مغتصب طفلة بنيالا

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الخرطوم/ الفاشر 22 ديسمبر 2016 ـ قضت محكمة الجرائم الخاصة بنيالا عاصمة جنوب دارفور، الخميس، على المتهم "م.ا.ا.ع" بالسجن عشرون عاماً بعد إدانته بإغتصاب طفلة عمرها 4 سنوات، في رابع حكم مشدد لجرائم اغتصاب الأطفال منذ نوفمبر الماضي تشهده المحاكم بإقليم دارفور المضطرب، غربي السودان.

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صورة من الارشيف لاحد قضاة المحاكم الخاصة في الفاشر عاصمة شمال دارفور (رويترز)

وأصدرت المحكمة برئاسة قاضي محمد المعتز كمال حكما بالسجن 20 عاما بعد أن أدانت المتهم تحت المادة "45/ ب" من قانون الطفل لسنة 2010، كما حكمت بتغريمه 2 ألف جنيه.

وقال مكتب مدعي جرائم دارفور في نشرته الاعلامية تلقتها "سودان تربيون" يوم الخميس "إن الوقائع تعود بتاريخ 8 ديسمبر 2016، تم فتح بلاغ من الشاكي ضد المتهم الذي قام باغتصاب الطفله والتي كانت تقطن بمنزل يجاور منزل الجاني".

وأضاف "مثل الإتهام في الحق العام المستشار، موسى ضو البيت مساعد المدعي العام".

وكانت محكمة جرائم دارفور بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أصدرت في 7 ديسمبر الحالي، حكما بالسجن المؤبد على متهم بعد إدانته بإغتصاب طفل.

وفي 30 نوفمبر الماضي أصدر قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في نيالا، حكما بالإعدام على نظامي أدين بارتكاب جريمة اغتصاب بحق طفلة بعاصمة ولاية جنوب دارفور نيالا.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور في 10 نوفمبر الماضي في الجنينة، حكما بالسجن المؤبد 20 عاما في مواجهة شرطي اتهم بإغتصاب طفلة في أحد أحياء المدينة.

وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الأحداث التي وقعت في الإقليم، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في دارفور منذ إحتدام الصراع المسلح في العام 2003.



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