محكمة جرائم دارفور تقضي بالمؤبد لمغتصب طفلة بالفاشر

الفاشر 14 يناير 2018 ـ قضى قاضي محكمة الطفل بالفاشر في ولاية شمال دارفور برعي محمد تبن على متهم تحت المادة "45/ ب" من قانون الطفل لسنة 2010 بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه وبالعدم السجن ستة أشهر أخرى.

قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز)

وقال مكتب إعلام محكمة جرائم دارفور في نشرة تحصلت عليها (سودان تربيون): "تعود وقائع البلاغ بأنه بتاريخ 14 مايو 2016 عند الساعة الحادية عشر صباحا قام المدان باستدراج المجني عليها والتي تبلغ من العمر 15 سنة وإدخالها لمنزل بحي الوادي والذي كان خاليا من أصحابه وقام باغتصابها".

ومثل الاتهام العام عجيب عمر آدم وعلاء الدين دفع الله علي مساعدا المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، كما مثل الاتهام في الحق الخاص محي الدين ابراهيم محمد المحامي ومثل الدفاع فاروق النور وعمرو محمد.

وقالت النشرة "يؤكد المدعي العام لجرائم دارفور بأن مكتبه سيمضي قدما وبكل حزم في تنفيذ ولايته وتقديم كل الجناة إلي محاكمات عادلة ينالون فيها عقابهم الرادع".

وفي يوم الخميس الماضي أدانت محكمة الطفل بالفاشر متهما في البلاغ رقم "48" والمقيد ضده بتاريخ 6 فبراير 2017 تحت طائلة المادة "45/ ب" من قانون الطفل لسنة 2010 بالسجن 15 عاما من تأريخ دخوله الحراسة وغرامة مالية قدرها 10 ألف جنيه وفي حالة عدم السداد السجن ستة أشهر على أن تسري هذه الأحكام بالتتابع.

وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول أحداث الإقليم، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في دارفور منذ إحتدام الصراع المسلح في 2003.