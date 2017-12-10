محكمة سودانية تبرئ 24 فتاة من ارتداء الزي الفاضح

الخرطوم 10 ديسمبر 2017- قضت محكمة سودانية الأحد بتبرئة 24 فتاة من تهمة ارتداء الزي الفاضح في حفل نسائي بإحدى صالات الخرطوم.
وداهمت قوة من شرطة النظام العام مساء الخميس حفل نسائي بمنطقة المعمورة جنوب الخرطوم، واقتادت الشابات المنتمي غالبهن الى دولة جنوب السودان.
ووجهت نيابة أمن المجتمع اتهاما للشابات تحت المادة 152 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بارتداء الزي الفاضح بعد اقتيادهن الى قسم المعمورة قبل أن يطلق سراحهن بالضمان، على أن يمثلن أمام المحكمة في يوم الأحد.
وكانت حجة رجال الشرطة أن الفتيات يرتدين سراول ضيقة وتنناير قصيرة.
وأصدر قاضي محكمة اركويت بالخرطوم شرق ابراهيم خالد، الأحد حكما ببراءة الفتيات وأطلق سراحهن.
وقرر القاضي إيقاع غرامة قدرها 10 الاف جنيه على صاحبة الدعوة للحفل، إلن غبريال او السجن لشهر في حال عدم الدفع، بعد ادانتها بالادلاء بمعلومات كاذبة تتصل بنوعية الحفل الذي تمت الدعوة اليه، حيث أفادت أن الحفل خاص بمناسبة أسرية، لكنها استخدمت التصديق الممنوح لصالح عمل تجاري.
وقررت المحكمة أيضا تغريم فني الصوت بالحفل مبلغ 5 آلاف جنيه لمخالفته قانون النظام العام.
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