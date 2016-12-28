محكمة سودانية تستمع لأقوال صحفي تشيكي متهم بالتجسس

الخرطوم 28 ديسمبر 2016 ـ استمعت محكمة سودانية للمرة الأولى لصحفي تشيكي تتهمه السلطات بمعاونة اثنين من القساوسة في اتهامات تصل عقوبتها الأعدام بينها التجسس.

وأوقفت السلطات الأمنية الصحفي التشيكي بيتر جاسيك، بعد دخوله البلاد بأربعة أيام في أكتوبر الماضي وبحوزته حقيبتان إحداها تحوي جهاز حاسوب وكاميرا، بينما حوت الأخرى مستندات شخصية.

ونفي بيتر جاكسيك المصنف كمتهم أول ارساله أي صور أو تقارير لأي جهة، كما نفى تحدثه عن الرئيس السوداني في مؤتمر بأديس أبابا العام الماضي لعدم معرفته به أصلا.

وأكد جاكسيك خلال استجوابه في جلسة المحكمة بواسطة القاضي اسامة احمد عبد الله بمحكمة جنايات الخرطوم وسط انه دخل السودان العام الماضي بغرض تقديمه مساعدة لاحد السودانيين وليس لتقصي وجود اضطهاد في السودان.

وأفاد انه دخل دولة جنوب السودان وزار معسكر (أيدا) للنازحين وقابل 65 ألف مسيحي، كما نفى ذهابه الى مناطق جنوب كردفان وجبال النوبة بجانب عدم مقابلتة لأي من قيادات التمرد .

وأكد المتهم الثاني وهو قس بكنيسة المسيح السودانية حضوره لمؤتمر باديس وعرضه لصورة طالب مصاب بالحروق، حصل عليها من الانترنت مشيرا إلى ان الغرض من عرضها تقديم المساعدة له، ونفى تطرقة الى اضطهاد المسيحين في السودان.

وأفاد المتهم الثالث خلال الاستجواب بتقديم المساعدة للطالب المحروق لافتا إلى أن المتهم الثاني اتصل عليه وأكد له أن هناك شخص سيقدم المساعدة لعلاجه، مضيفا أنه لم يشارك في مؤتمر أديس أبابا.

وقال المتهم الرابع خلال استجوابه بانه قس بالكنيسة وحضر مؤتمر أديس أبابا بدعوة من الكنيسة الانجيلية الإثيوبية التي تتحدث عن الخدمة في السودان وتدريب القساوسة نافيا عرض أي صور لكنائس أزيلت في السودان خلال المؤتمر.

وحددت المحكمة جلسة الاثنين المقبلة بشأن توجيه التهمة من عدمها في القضية.