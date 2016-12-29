محكمة سودانية تغرم "خريجين" بسبب إحتجاجهم على زيادة أسعار الدواء

الخرطوم 29 ديسمبر 2016- أصدرت محكمة سودانية بالعاصمة الخرطوم الخميس حكماً بالغرامة 500 جنيه والسجن شهرين في حال عدم السداد على أثنين من الطلاب الخريجين الجامعيين "بسبب حملهم لافتات تندد بزيادة اسعار الدواء.
- الشرطة خارج سور جامعة الخرطوم بعد احتجاج الطلاب على زيادة الأسعار ـ 7 نوفمبر 2016
واقتادت السلطات الأمنية الطلاب من امام كلية الطب جامعة الخرطوم في نوفمبر الماضي ، اثناء تنفيذهم وقفة إحتجاجية رفعوا خلالها لافتات تندد بارتفاع اسعار الدواء،ودونت في مواجهتهم بلاغات بقسم الخرطوم شمال تتعلق بالإخلال بالسلامة والتسبب في الإزعاج العام قبل أن تتم إحالتهم للمحكمة.
واصدر قاضي محكمة الخرطوم شمال، عبدالحافظ علي الحسن، قراراً بادانة المتهمين "خريجين جامعيين"، بموجب المادة 69 المتعلقة بـ”الإخلال بالسلام العام”، وقضى بالغرامة مبلغ (500) جنيه لكل، وبالعدم السجن لمدة شهرين، فيما برأت المتهم الثالث.
واسقطت المحكمة تهمة التسبب في الإزعاج العام لعدم وجود بينة كافية.
وذكر الشاكي امام المحكمة أن معلومات وردت إلى السلطات الأمنية بوجود جمهرة من الاشخاص بالقرب من كلية الطب جامعة الخرطوم، وتبين انهم خريجين من أحد الجامعات يحملون لافتات تندد بإرتفاع أسعار الدواء. ليتم القبض عليهم وتدوين بلاغ في مواجهتهم بقسم الخرطوم شمال قبل أن تتم احالتهم للمحكمة.
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