محكمة سودانية تغرم صحفية لانتقادها الشرطة

الخرطوم 21 أغسطس 2017 - قضت محكمة سودانية الإثنين، بالغرامة المالية على صحيفة، وكاتبة رأى، بسبب انتقادات لاذعة وجهتها الكاتبة للشرطة السودانية.

سهير عبد الرحيم

وقضت محكمة الصحافة بالغرامة (5) الآف جنيه على صحيفة (التيار) التي نشرت العمود محل البلاغ، و3 آلآف جنيه على الكاتبة سهير عبدالرحيم.

وكانت الصحفية هاجمت بضراوة نشر إحدى الصحف المحلية خبرا أشار الى أن قوات شرطية تمكنت من توقيف عصابة تخصصت في سرقة الأحذية من المساجد.

وتحدثت الكاتبة عن ملاحقة الشرطة للصوص الأحذية في المساجد وبطئها في متابعة وملاحقة لصوص المال العام والمتورطين في قضايا الفساد بأنواعه وأشكاله.

و تقدم مدير شرطة ولاية الخرطوم ببلاغ ضد سهير والصحيفة ، الى نيابة الصحافة والمعلومات،معتبرا مانشر يتضمن "سخرية من أداء الشرطة وتقليل من هيبتها ".