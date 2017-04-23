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محكمة سودانية تقضي بإعدام إثنين من عناصر (الجبهة الثورية)

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الخرطوم 23 أبريل 2017 ـ قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقاً على إثنين من منسوبي تنظيم الجبهة الثورية بعد إدانتهما بالإرهاب وقتل نظاميين في هجوم على حقل نفطي قبل نحو ثلاث سنوات.

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من مخلفات هجوم سابق نفذتة قوات الجبهة الثورية على منطقة بشمال كردفان

ورغم تنازل أولياء دم النظاميين عن القصاص حكم قاضي محكمة الخرطوم شمال محمد المعتز بالإعدام تعزيراً في مواجهة عنصري الجبهة الثورية لادانتهما بالاتفاق الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وتشكيل مجموعة ارهابية وشن هجوم مسلح على مركز للشرطة.

وأوقف المتهمون فى أبريل 2015 بعد هجوم على معسكر شرطة النفط بحقل دفرا شرق منطقة الميرم بغرب كردفان، قتل فيه شرطيان.

وأعلنت الحكومة حينها الاستيلاء على سيارة من قوات الجبهة الثورية وقتل 3 وأسر 6 أفراد من عناصرها.

وأمرت المحكمة برفع أوراق القضية الى المحكمة العليا لتأييد الحكم، وأحالت المتهم الثالث لمحكمة الطفل، لتتكفل بمحاكمته، بعد ان تبين أنه لم يبلغ السادسة عشر حتى الفصل في البلاغ، وعضدت المحكمة ذلك بحسب ما ورد في شهادة طبية تمكنت من تقدير سن المتهم.

يشار الى أن المتهمين الخمسة أنكروا عند سماع افاداتهم من المحكمة في وقت سابق علاقتهم بالجبهة الثورية أو الحركة الشعبية ـ شمال، كما أنكروا كل التهم الموجهة إليهم.



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