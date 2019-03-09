محكمة طوارئ تقضي بالسجن والجلد على 9 متظاهرات

الخرطوم 9 مارس 2019- أصدرت محكمة طوارئ سودانية السبت حكما بالجلد والسجن على 9 شابات شاركن في احتجاجات تم تنظيمها بالخرطوم الخميس الماضي.
- صورة من الارشيف لمظاهرة في الخرطوم تعود لشهر ديسمبر عام 2009 ضد قانون الطوارئ
وأثار الحكم موجة استهجان واسعة وسط أهالي المحكوم عليهن الذين تجمعوا بأعداد كبيرة أمام مقر المحكمة، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحكم الذي صدر بموجب أوامر الطوارئ.
وجرى توقيف الفتيات يوم الخميس الماضي أثناء مشاركتهن في موكب "مناصرة المرأة السودانية" الذي دعا لتنظيمه تجمع المهنيين وحلفائه في المعارضة.
وبعد احتجاز لثلاث أيام تمت محاكمتة المعتقلات السبت بمحكمة الطوارئ بحي الامتداد برئاسة القاضي تاج الدين ادريس.
وأوقع القاضي عليهن عقوبة السجن لمدة شهرٍ لكل منهن بجانب "عشرين جلدة" لكل.
وقال التحالف الديموقراطي للمحامين إنه عند الشروع في تنفيذ الحكم -وتحت ضغط واعتراض المحامين المتواجدين والثائرات -تم العدول عن تنفيذ عقوبة الجلد.
ولجأت القوات الأمنية لاستخدام القوة في مواجهة المتجمعين أمام المحكمة.
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