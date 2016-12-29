محكمة سودانية تبرئ مسؤولا رفيعا بالحزب الحاكم من تهم فساد

الخرطوم 29 ديسمبر 2016 ـ برأت محكمة في الخرطوم، الخميس، مسؤولا حزبيا رفيعا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، من تهم تتعلق بتجاوزات مالية في قضية شغلت الرأي العام لأربعة أشهر.

محمد حاتم لدى خروجه من المحكمة بعد تبرئته ـ الخرطوم 29 ديسمبر 2016

وأحالت نيابة الأموال العامة في أغسطس الماضي السكرتير السابق لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم، محمد حاتم سليمان، إلى المحكمة، تحت اتهامات تتعلق بمخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، إبان توليه إدارة تلفزيون السودان، في وقت سابق.

واستندت محكمة المال العام في تبرئة حاتم على المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها غير كافية لتوجيه الاتهام وتم شطب الدعوة ضده.

ورأت المحكمة خلال جلسة انعقدت، يوم الخميس، برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم، أن المتهم لم يتجاوز صلاحياته ولم يدخل مالاً عاماً في ذمته.

وشطبت المحكمة الدعوة بحسب نص المادة (141) "إذا رأت أن البيِّنة التي قدمها الاتهام غير كافية لتوجيه الاتهام تشطب الدعوة".

يذكر أن مسؤولا بديوان المراجع العام، قال أمام المحكمة في أكتوبر الماضي إن محمد حاتم بدد المال العام وأسأ استغلال الموارد، ابان عمله مديرا عاما لتلفزيون السودان، بتوقيعه عقدا مع شركة إعلان خاصة لم يتبع فيه الأجراءات الصحيحة.

وقالت المحكمة إن وزير المالية هو "القيِّم" الأول على المال العام وهو أعطى الإذن شخصياً للمتهم في العام 2013 شفاهة بالاستدانة من مشروع التدريب الاستراتيجي، بجانب إعطائه الإذن بإبرام عقود لم تحدد قيمتها.

وأشارت إلى أن المتهم بموجب ذلك الخطاب الذي قدمه وزير المالية، أن البيّنة تصلح للأخذ بها في إجراءات النيابة، وهي غير كافية لتوجيه الاتهام في المحكمة.

وفي 14 نوفمبر الماضي شهد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أمام المحكمة بأنه حرر ووقع خطاباً قدمه محمد حاتم كمستند دفاع يبرئه من التزوير.

وأفادت المحكمة أن المتهم لم يتجاوز قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، مشيرة إلى أن الإذن أخذه من وزير المالية، ولم يوضح أنه شفاهة أو مكتوباً.

وناشدت المحكمة بتعديل قانون الاستدانة بأن يكون شفاهة أو مكتوباً حتى لا يقع أحد في مثل هذا الموقف.

وطوال فترة التقاضي التي امتدت لأربعة أشهر لم يتخذ الحزب الحاكم أي إجراءات ضد محمد حاتم سليمان الذي يتقلد منصب نائب رئيس الحزب على مستوى ولاية الخرطوم، بل وأتاح له فرصة الظهور لتقديم الرئيس عمر البشير خلال مناسبات مهمة.