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محكمة في جنوب السودان تقضي بسجن خبير اقتصادي بارز

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الخرطوم 11 يونيو 2019- قضت محكمة بجنوب السودان الثلاثاء 11 يونيو، بسجن خبيرٍ اقتصاديٍ بارزٍ لمدة عامين بتهمة تكدير السلم بعد أن أدلى بأحاديث لوسائل إعلام أجنبية عقب اعتقاله بتهمة الخيانة التي أسقطت في وقتٍ لاحقٍ.

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الخبير الجنوب سوداني بيتر بيار أجاك .. صورة لرويترز

وسلطت قضية بيتر بيار أجاك، الذي كان لاجئًا في طفولته قبل أن يعود إلى بلده جنوب السودان وهو أكاديمي معروف عالميا، الضوء على ما تقول جماعات حقوقيه إنها حملة قمع ضد المعارضة في البلاد.

وهرب بيار إلى الولايات المتحدة في صغره، وتلقى تعليمه في جامعتي هارفارد وكمبردج وعمل في البنك الدولي، وأصبح مدير القسم المتخصص في شؤون جنوب السودان في مركز النمو الدولي التابع لكلية الاقتصاد في لندن.

واعتقل بيار في يوليو 2018 ووجهت له تهمة الخيانة لكن محكمة أسقطت هذه التهمة في أبريل الماضي.

وكان بيار ينتقد علنًا الطريقة التي تعامل بها الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار مع محادثات السلام لإنهاء الحرب الأهلية.

وقال محامي بيار إنه سيطعن على الحكم بإدانته بتهمة التحريض العلني على العنف من خلال خطاباته.

وقال لرويترز "القرار نفسه يتعارض مع الدستور ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير. بيتر بيار متهم بالحديث مع إذاعة صوت أميركا".



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