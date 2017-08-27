محكمة في دارفور تقضي بسجن قيادي سابق في التمرد

نيالا 27 أغسطس 2017 ـ قضت المحكمة العسكرية في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بالسجن خمس سنوات على القائد العام لحركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق السلام صيام بره جبريل بعد أن أدانته بتنظيم وتدريب الجنود لمعارضة السلطة بالقوة العسكرية.

قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز)

وحكمت المحكمة برئاسة المستشار العقيد محمد جمعة المحكمة أيضا على أحد أفراد الحركة بالسجن سنتين لانضمامه للحركة بينما برأت ثلاثة فنيين ومصورين كانوا متهمين بتقديم المساعدات عبر تصميم بطاقات عسكرية لجنود الحركة.

وألقت شعبة الاستخبارات العسكرية القبض على القائد العام صيام بره جبريل وآخرين في مدينة نيالا قبل أكثر من الشهر لاتهامهم بتنظيم قوات عسكرية لمعارضة السلطة.

وقال مصدر فضل حجب اسمه لـ "سودان تربيون"، الأحد، إن صيام بره برغم أنه وقع مع الحكومة اتفاقية سلام في العام 2006 باسم حركة العدل والمساواة جناح السلام إلا أنه بدأ يكون حركة أخرى تحت مسمى "حركة العدل والمساواة السودانية".

وأضاف "صيام شرع في تجنيد مقاتلين وتحريض واستقطاب جنود من القوات المسلحة السودانية ما يعد مخالفة لقانون القوات المسلحة".