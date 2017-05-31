محليات سودانية تحظر أنشطة البيع المتجول للتجار المصريين

الخرطوم/ الفاشر 31 مايو 2017 ـ حظر معتمد محلية الفاشر بولاية شمال دارفور البيع المتجول للبضائع بواسطة الأجانب، وأشارت نشرات للشرطة هناك إلى احتمال عملهم كمصادر للحركات المسلحة، ويعد القرار الثاني من نوعه الذي يستهدف فيما يبدو أنشطة التجار المصريين، بعد قرار مماثل لمعتمد محلية الخرطوم بحري.

أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر

وتشير "سودان تربيون" إلى أن صيغة قرار معتمد الفاشر جاءت مطابقة لقرار معتمد الخرطوم بحري وحوت ذات العقوبات، ما يشير إلى توقعات بصدور قرارات مماثلة من بقية معتمدي المحليات بالبلاد.

ويدير التجار المصريين في معظم المدن السودانية أنشطة تجارية على متن سيارات تعتمد البيع بالتقسيط عبر التجوال وسط الأحياء.

وضمن سلسلة من القرارات أصدر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء، قراراً باستمرار حظر السلع المصرية الزراعية، ووقف استيراد أي تقاوى أو شتول من مصر.

ويقضي قرار معتمد محلية الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التجاني عبد الله صالح بمنع ظاهرة البيع المتجول للأواني المنزلية والخردوات ومختلف البضائع بواسطة الأجانب التي تستخدم فيها الوسائل المتحركة.

وبحسب القرار الذي تحصلت "سودان تربيون" على نسخته "يمنع ايجار المنازل للأجانب إلا بعد الرجوع للسلطات المحلية" ووجه القرار جميع الأجهزة المختصة بالمحلية والوحدات الإدارية بما فيها اللجان الشعبية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.

وقال القرار"كل من يمارس من الأجانب هذا النوع من التجارة يعرض نفسه للغرامة المالية بمبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المقبوضات لصالح المحلية، والمخالفة للمرة الأولى حجز وسحب ترخيص السيارة ورخصة السائق لمدة 15 يوما، والمخالفة للمرة الثانية حجز وسحب ترخيص السيارة ورخصة السائق لمدة 30 يوما، والمخالفة للمرة الثالثة حجز وسحب ترخيص ورخصة السائق لمدة 45 يوما".

ووجه مدير شرطة محلية الفاشر توجيهات للأقسام الشرطية بحاضرة شمال دارفور بتكثيف الأطواف الليلية في أسواق الفاشر.

وتحصلت "سودان تربيون" على نسخه من التوجهات تقول: "بشأن المصريين المتواجدين داخل أحياء مدينة الفاشر ويعملون في تجارة الأواني المنزلية في الأحياء وبالإشارة للمرجع أعلاه تفيد معلومات بأن المصريين هم مصادر معلومات لحركة جيش تحرير السودان جناح (مناوي)".

وتابع "كما تفيد معلومات بتواجد مسلحين بالزي المدني داخل أسواق محلية الفاشر ليلا عقب الإفطار الرمضاني".

وفي ذات السياق أصدر معتمد محلية الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية اللواء حسن محمد حسن إدريس الإثنين الماضي قرارا أيضا بمنع ظاهرة البيع المتجول للأواني المنزلية والخرداوات بواسطة الأجانب والتي تستخدم فيها جميع الوسائل المتحركة.

يشار إلى أن حالة التوتر بين الخرطوم والقاهرة تفاقمت، أخيرا، بإعلان الرئيس عمر البشير تورط مصر في صراع دارفور، عبر دعمها للحركات المسلحة في أعقاب ضبط مدرعات مصرية خلال معارك شهدتها دارفور، الأسبوع الماضي، بين القوات الحكومية والمسلحين الذين يقودون تمردا منذ العام 2003.