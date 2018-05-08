مختل يسدد طعنات قاتلة لمواطنين بعاصمة جنوب دارفور

نيالا 8 مايو 2018 ـ سدد رجل يعتقد أنه مختل عقليا طعنات قاتلة لخمسة مواطنين بسوق نيالا الكبير بولاية جنوب دارفور وحاول طعن المزيد من المواطنين قبل سيطرة المواطنين عليه.
- شارع في السوق الرئيس لمدينة نيالا
وقال شهود عيان بالسوق الكبير إن "درويشا" يرتدي ملابس مرقعة خطف مدية من أمام تاجر وسدد له طعنة قاتلة في بطنه ومن ثم قام بطعن أربعة آخرين.
وأضاف الشهود أن المواطنين تمكنوا من السيطرة عليه وتقييد يديه حتى وصول فرقة من الشرطة واقتياده الى القسم الشرطة فتح البلاغ في مواجهته.
وأشار مصدر الى أن الشرطة أخضعت المتهم لتحقيق دقيق لمعرفة أسباب ودواعي الاعتداء لمعرفة ما إذا كان الدافع تطرف ديني أم لا.
ونقل المصابون الى مستشفى نيالا التعليمي لتلقي العلاج.
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