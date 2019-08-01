مدن السودان تخرج في مواكب حاشدة للمطالبة بـ (القصاص العادل)

الخرطوم 1 أغسطس 2019 - شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، وعدة ولايات، الخميس، مسيرات شارك فيها الالاف للمطالبة بـ "القصاص العادل"، احتجاجا على مقتل المتظاهرين السلميين، وضرورة تسليم السلطة للحكومة المدنية.

متظاهرون في الأبيض حملوا قميص أحد القتلى مطالبين بالقصاص "مواقع تواصل"

ونزلت حشود من المواطنين الى الشارع في غالب أحياء الخرطوم، مطالبين بالقصاص لقتلى الاحتجاجات السلمية كما خرج مواطنو مدن الأبيض، القضارف، عبري، حلفا الجديدة، الدويم، النهود، مدني، وكوستي في مظاهرات مماثلة.

وردد المتظاهرون شعارات، "حرية .. سلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، "الدم قصاد الدم .. ما بنقبل الدية"، "حكم العسكر ما بتشكر. مدنية قرار الشعب".

وشهدت العاصمة الخرطوم، انتشارا أمنيا كثيفا، قبيل انطلاق المظاهرات، كما أغلقت قوات الدعم السريع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.

وقتل 6 محتجين، بينهم أربعة طلاب، وأصيب 62 آخرون الإثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ وفق أحدث حصيلة للجنة المركزية لأطباء السودان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.