مدير جهاز الأمن السوداني يهدد بالتضييق على نشاط الحزب الشيوعي

الخرطوم 21 ديسمبر 2016 ـ هدد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا المولى، بالتضييق على نشاط الحزب الشيوعي لرفضه الحوار والتوافق الوطني والمشاركة الديمقراطية.

طابور سير لقوات جهاز الأمن لدى وصولها الخرطوم من (القطينة) بولاية النيل الأبيض ـ 21 ديسمبر 2016

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية خطاب مدير الأمن لقوات الجهاز المشاركة في طابور سير، الأربعاء، شن خلاله هجوماً عنيفاً على الحزب الشيوعي، واعتبر المركز المقرب من السلطات الأمنية الهجوم إشارة لتورط الحزب في دعاوى العصيان المدني الأخيرة.

وشهدت الخرطوم يوم الإثنين جولة ثانية من العصيان المدني اتسمت بالمحدودية مقارنة مع الاستجابة لدعوات مماثلة أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في 27 نوفمبر الماضي.

وانتقد محمد عطا رفض الحزب الشيوعي للحوار الوطني والديمقراطية، قائلا "إن تاريخ الحزب وحاضره مليئ بالمخازي فهو حزب ديكتاتوري لا ديمقراطي ولم يشارك في الانتخابات الماضية ولا يؤمن بالتدوال السلمي للسلطة ولا يحترم عقيدة الشعب السوداني ورافض للتوافق الوطني".

وتابع قائلا: "ومع ذلك يتمتع الحزب الشيوعي بحرية النشاط وهذه معادلة لن تبقى طويلاً".

وجدد مدير جهاز الأمن والمخابرات مساندة الجهاز للرئيس عمر البشير مؤكداً أن الأوضاع الأمنية تحت كامل السيطرة بشكل تام ومستقر، فضلا عن إلتزام قوات الأمن بقرار الرئيس القاضي بوقف إطلاق النار بمناطق العمليات.

وكشف عن قدرة جهاز الأمن على معالجة مجموعة من المهددات والتحديات في آن واحد، متعهداً بأن "تظل قوات الأمن حاضرة في الموعد في كل الأوقات"، وقال "قوات الأمن يمكنها معالجة أكثر من أربع أو خمس جبهات وبنجاح في آن واحد".

واختتم ضباط وضباط الصف والجنود من جهاز الأمن طابور السير السنوي امتد من مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض إلى رئاسة الجهاز وسط الخرطوم.

وأعلن محمد عطا استعداد جهاز الأمن لتثبيت دعائم الأمن والسلام بكافة أرجاء البلاد ومساندته لجهود القيادة السياسية في توطيد فرص الحوار الوطني والحلول السلمية، ووعد بردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وأمنها.

وامتدح الشباب السوداني ووصفه بالوطني وصاحب المواقف المشرفة مشيداً بالدور الإيجابي الذي لعبه في الإنحياز لصالح البلاد وتفويت الفرصة على دعاوى بعض الجهات المعادية للوطن ـ بحسب قوله ـ.