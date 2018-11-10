مدير الأمن: السودان على أعتاب الخروج من الأزمة الاقتصادية

الخرطوم 10 نوفمبر 2018- قال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في طريقها الى الانقشاع.

صلاح قوش

وأعلن بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية السبت عن وضع رؤية مع الجهات المختصة حول كيفية معالجات الوضع قائلا إن "البلاد على أعتاب الخروج مه هذه الأزمة".

ومنذ مطلع العام الحالي يواجه السودان وضعا اقتصاديا خانقا أدى الى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات مصحوبا في كثير من الأحيان بنقص في المعينات الأساسية للحياة من وقود وخبز، علاوة على جفاف المصارف من السيولة النقدية لحد حرمان العملاء من الحصول على أموالهم.

وقال مدير الأمن أثناء مخاطبته احتفالا أقامته هيئة العمليات بالجهاز في نهاية برنامج تدريبي "هناك ترتيب يجري للمؤسسات الاقتصادية لإغلاق الباب أمام الفساد واللعب بموارد الدولة".

وأكد أنهم سيسلطون سيوفهم لإنهاء الظواهر المضرة بالاقتصاد. وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في الحد من التلاعب بالمال العام، مشيراً إلى الحاجة لجهود وتعاون أكبر مع المؤسسات ذات الصلة.

وأخضع جهاز الأمن والمخابرات القبض عدد من رجال الأعمال السودانيين وقيادات مصرفية الى تحقيقات مكثفة بعد وضعهم قد الاعتقال بتهم تتصل بغسل الأموال والثراء المشبوه، كما قضت محكمة عسكرية على مسؤول الادارة السياسية السابق في جهاز الأمن عبد الغفار الشريف بالسجن سبع سنوات الغرامة 4.593.148 جنيه و54.600 دولار، تحت تهم تتعلق بـ "إساءة ممارسة السلطة المخولة أو استغلال الوظيفة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي أو تسبيب الضرر للغير".

وأكد مدير الأمن السوداني التزام الجهاز بموجهات ميزانية العام 2019م، وأضاف " لن تكون هناك مباني أو إنشاءات جديدة وأن الأولوية ستكون للتنمية البشرية والاهتمام بالعنصر وسد احتياجاته وتأهيله".

ويصرف السودان نحو 70% من ميزانيته على قطاع الأمن.