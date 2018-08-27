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مدير الأمن والمخابرات السوداني يجري محادثات في مقديشو

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الخرطوم 27 أغسطس 2018- وصل المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) الإثنين إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

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صلاح قوش

وطبقا لصحيفة (صوت الصومال) المستقلة فإن المدير العام بوكالة الأجهزة والمخابرات الصومالية حسين عثمان حسين، استقبل المسؤول السوداني لدى وصوله.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد السوداني خلال تواجده في مقديشو مع كبار مسؤولي أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية، ومسؤولين بالحكومة الفيدرالية.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات السوداني الى مقديشو بعد أيام من تولي نائب المدير العام فهد ياسين منصبه بعد تعيينه من الرئيس محمد فارماجو.

وكانت أجهزة الأمن والشرطة الوطنية فرضت إجراءات أمنية مشددة قبيل وصول الوفد الأمني السوداني إلى عاصمة البلاد.



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