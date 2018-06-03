مدير المخابرات السودانية يحط في القاهرة ويجتمع بالسيسي

الخرطوم 3 يونيو 2018- وصل مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق صلاح عبد الله (قوش) الى القاهرة،الاحد والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يلتقي بمدير جهاز الامن السوداني قوش في القاهرة. الأحد 3 يونيو 2018 (الرئاسة المصرية)

ولم يتم الإعلان عن الزيارة المفاجئة في الخرطوم، حيث تجئ بعد أقل من أسبوع على مشاورات أجراها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد مع رصيفه المصري سامح شكري كما شملت الرئيس المصري.

وقالت وسائل اعلام مصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مساء الأحد رئيس المخابرات السودانية الفريق صلاح قوش.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن قوش نقل للسيسي تهنئة الرئيس السوداني عمر البشير بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة.

وتناول اللقاء بالبحث "العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في ضوء التحديات الإقليمية الحالية".

وابدى السيسي "تقديره وامتنانه للرئيس عمر البشير والشعب السوداني الشقيق" وتمنى "دوام التوفيق والسداد، لكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار في البلدين الشقيقين الذي جمعتهما حضارة وادي النيل".