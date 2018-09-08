مدير المخابرات السوداني يبحث بموسكو تعزيز التعاون ومكافحة الارهاب

الخرطوم 8 سبتمبر 2018- أجرى مدير جهاز الأمن و المخابرات السوداني صلاح عبدالله محمد صالح “قوش”، مباحثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في العاصمة موسكو ناقشت سبل تعزيز التعاون الأمني بين السودان وروسيا، خاصة مواجهة مخاطر الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا.
- صلاح قوش
وقال بيان المكتب الصحفي لجهاز الأمن القومي الروسي، يوم الخميس، وفقاً لـ ” سبوتنيك”، إن باتروشيف وصالح، ناقشا مسائل تعاون السودان وروسيا في مجال الأمن، وتم التركيز بشكر خاص على مواجهة مخاطر الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشدّد الجانبان على أن السودان وروسيا ستنسقان المواقف تجاه مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية.
ونوه البيان الى أن كلا البلدين تربطهما علاقة طويلة الأمد من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، تستند لمبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير.
وشهدت العلاقات السودانية الروسية ازدهاراً في الفترة الأخيرة بالعديد من المجالات، حيث كلف رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، بالتوقيع على اتفاق مع مجلس وزراء السودان بشأن إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 438.7 مليون دولار في عام 2017، و117.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.
أخر الآراءسؤال الشباب .... ( ٥ ) 2018-09-03 14:37:13 كتب : محمد عتيق نواصل سرد ما نراه من اخطاء في مسيرتنا الوطنية ليمارس الجميع نقداً ذاتياً معلناً ومسؤولاً امام الأجيال الشابة الجديدة كهدية وحيدة نستطيع تقديمها لها بعد ان فشلنا في توريثهم وطناً امناً مستقراً يليق بحجم (...)
في مناقب الراحل العظيم د. أمين مكي مدني 2018-09-02 16:11:44 كتبت : اسماء محمود محمد طه "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي (...)
في وداع أمين مكِّي .. حَتّامَ نَحْنُ نُساري النّجْمَ في الظُّلَمِ؟! 2018-09-02 16:08:58 عمر الدقير شاءت الأقدار أن يرِدَ الدكتور أمين مكي مدني حياض المنايا ويلاقي الأجل المحتوم، لكنه قال كلمته قبل أن تصطاده مخالبُ المنايا ويرحل .. عَبَر جسر الرحيل الأخير بعد أن كتب سيرةً مضيئةً، وملهمة، في دروب العمل الوطني (...)
المزيد