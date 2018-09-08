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مدير المخابرات السوداني يبحث بموسكو تعزيز التعاون ومكافحة الارهاب

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الخرطوم 8 سبتمبر 2018- أجرى مدير جهاز الأمن و المخابرات السوداني صلاح عبدالله محمد صالح “قوش”، مباحثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في العاصمة موسكو ناقشت سبل تعزيز التعاون الأمني بين السودان وروسيا، خاصة مواجهة مخاطر الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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صلاح قوش

وقال بيان المكتب الصحفي لجهاز الأمن القومي الروسي، يوم الخميس، وفقاً لـ ” سبوتنيك”، إن باتروشيف وصالح، ناقشا مسائل تعاون السودان وروسيا في مجال الأمن، وتم التركيز بشكر خاص على مواجهة مخاطر الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشدّد الجانبان على أن السودان وروسيا ستنسقان المواقف تجاه مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية.

ونوه البيان الى أن كلا البلدين تربطهما علاقة طويلة الأمد من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، تستند لمبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير.

وشهدت العلاقات السودانية الروسية ازدهاراً في الفترة الأخيرة بالعديد من المجالات، حيث كلف رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، بالتوقيع على اتفاق مع مجلس وزراء السودان بشأن إنشاء مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 438.7 مليون دولار في عام 2017، و117.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.



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