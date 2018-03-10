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مدير المخابرات المصري يجري مباحثات في الخرطوم

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الخرطوم 10 مارس 2018- أجرى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس مصطفى كامل محادثات في الخرطوم شملت الرئيس عمر البشير ووزيري الدفاع والخارجية، ناقشت القضايا العالقة بين البلدين وكيفية تفعيل التفاهمات الأخيرة.

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كامل متوسطا وزير الدفاع ومدير المخابرات السوداني

واتفق السودان ومصر، مطلع الأسبوع الثاني من فبراير الماضي، على احترام الشؤون الداخلية لكل منهما وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية والعسكرية والأمنية، بعد شهرين من توتر قاد لسحب الخرطوم سفيرها من القاهرة، لكنها أمرته بالعودة الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء إن محادثات المسؤول المصري مع البشير ، مساء السبت،بحثت اهمية التواصل بين البلدين "والتحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة حتى لا تؤثر على العلاقة بين البلدين".

ووصف وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف، خلال لقائه المسؤول المصري العلاقة بين السودان ومصر بالمهمة والاستراتيجية.

وشدد بحسب تصريح للمتحدث باسم الجيش أحمد خليفة الشامي على أهمية التواصل بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وقال الوزير" الأمن القومي المصري يمثل أمن الأمة، ومن الواجب حمايته، وهذا الواقع يحتم على مصر ايضا القيام بأدوار من شأنها أن تحافظ على الأمن القومي للأمة العربية".

وأشار ابن عوف إلى أهمية تشكيل كتلة لحماية الأمن الإقليمي في ظل المهددات والتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والإقليم، وأهمية التنسيق وتبادل المعلومات لحماية الحدود، وإستلهام تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية كنموذج حقق نجاحات مقدرة.

وكان سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم كشف في تصريحات الأسبوع الماضي إن بلاده عرضت على الجانب المصري انشاء قوات مشتركة لحماية حدود البلدين.

من جهته قال مدير المخابرات المصري عباس كامل إنه تم التوافق على اعتماد مبدأ الشفافية والصراحة والوضوح في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وابدى تفاؤله بأن الأمور ستمضي في مسارهـا الصحيح.

وشدد بحسب الشامي على أهمية التواصل بين البلدين قائلا "إن التحديات الكبيرة في المنطقة تفرض علينا التواصل وسرعة الاستجابة للأحداث والمواقف المختلفة ومعالجتها حتى لا تتحول إلى معوقات تؤثر على العلاقة بين البلدين".

وتجئ زيارة مدير المخابرات المصري للخرطوم في سياق جهود اللجنة الرباعية المشتركة التي تمخض عنها لقاء رئيسي البلديـــن على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا.

وتضم اللجنة الرباعية وزيري خارجية البلدين بجانب مديري جهاز المخابرات، حيث عقدت اجتماعها الأول في القاهرة قبل أسابيع.

الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر إن وزير الخارجية إبراهيم التقى السبت مدير المخابرات العامة المصرية بالوكالة اللواء عباس مصطفى كامل.

وطبقا للمتحدث فإن الوزير أكد خلال اللقاء أهمية التنسيق المشترك لتسوية المشكلات على ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية المشكلة بناءا على توجيهات رئيسي البلدين.

من جانبه قال اللواء عباس إن هنالك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح.



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