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مدير المخابرات ووزير الخارجية المصري في الخرطوم لإجتماع (الرباعية)

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الخرطوم 26 ديسمبر 2018- تستضيف العاصمة السودانية الخميس الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين السودان ومصر على مستوى وزراء الخارجية ومديري المخابرات في البلدين.

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رئيس المخابرات المصرية وصل الخرطوم بدعوة من نظيره صلاح قوش - إرشيف

ويصل الخرطوم وزير الخارجية المصري سامح شكري برفقة مدير المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى كامل حيث يلتقيان بكل من الدرديري محمد أحمد والفريق صلاح عبد الله (قوش).

وبحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق فإن موعد انعقاد اللجنة تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التشاوري لوزيري خارجية البلدين الذي عقد في 24 أكتوبر 2018 الماضي بالخرطوم في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي الأول الذي عُقد في القاهرة بالثامن من فبراير 2018م ومتابعة تنفيذ نتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية التي عقدت مؤخراً بالخرطوم.

وخلال اجتماع فبراير الماضي، اتفق البلدان على احترام الشؤون الداخلية لكل منهما وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية والعسكرية والأمنية.

وأفاد الصديق أن الاجتماع سيبحث أيضا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الجوانب، والقضايا الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك، وجهود السودان في ترسيخ السلام والاستقرار بدول الجوار، وسبل تنسيق المواقف وتبادل الدعم فى المحافل الدولية والإقليمية.



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