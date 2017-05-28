مذكرة تفاهم بين الصليب الأحمر والداخلية السودانية

الخرطوم 28 مايو 2017- وقعت وزارة الداخلية السودانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، مذكرة تفاهم لدعم الوزارة في تدريب قوات الشرطة في مجال القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يقدم الصليب الأحمر خدماته في مناطق واسعة من السودان

ووفقاً للمذكرة التي تسري لفترة ابتدائية مدتها ثلاث سنوات وقابلة للتجديد، فإن اللجنة الدولية ، ستقوم بالعمل مع الشرطة السودانية لتحديث منهجها التدريبي، بالإضافة إلى تدريب المدربين.

وقال بيان من الصليب الأحمر، تلقته (سودان تربيون) الأحد إن الفريق الدكتور الهادي مجذوب، رئيس هيئة التدريب بوزارة الداخلية، تعهد بتقديم الدعم الكامل لضمان تنفيذ المذكرة بروح التعاون والتفاهم المتبادل بين المؤسستين.

وفي المقابل أكد خضر عمر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم، على أن العمل المشترك سيؤدي إلى تعزيز الشراكة مع الوزارة وضمان المزيد من الإحترام للقانون.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد وقعت مذكرة تفاهم مماثلة مع القوات المسلحة السودانية، في مجال القانون الدولي الإنساني.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان منذ العام 1978، وتقوم بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني.