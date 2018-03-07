مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين السودان والبرتغال

الخرطوم 7 مارس 2018- وقع السودان والبرتغال الأربعاء بالخرطوم على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي وأظهر الطرفان رغبتهما في تقوية وتعميق العلاقات المشتركة.

التوقيع على مذكرة التشاور السياسي بين السودان والبرتغال .. 7 مارس 2018

ووقع عن الجانب السوداني، مدير الادارة الأوربية وشئون الأميركتين، السفير محمد عيسى ايدام، بينما وقع عن الجانب البرتغالي السفيرة المقيمة بالقاهرة ماريا مادلينا لوبو كار.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) إن التوقيع على مذكرة التفاهم جاء في إطار زيارة سفراء التمثيل غير المقيم للسودان.

وجرى على هامش مراسم التوقيع التباحث حول العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية ، حيث أعرب الجانبان السوداني والبرتغالي عن رغبتهما في تقوية وتعميق العلاقات بين البلدين، واتفقا على تبادل الدعم في المحافل الدولية.

إلى ذلك زارت سفيرة البرتغال لدى السودان المقيمة بالقاهرة الغرفة التجارية السودانية، كما زارت جامعة الخرطوم للوقوف على العلاقات الأكاديمية بين البلدين.