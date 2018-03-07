مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين السودان والبرتغال

الخرطوم 7 مارس 2018- وقع السودان والبرتغال الأربعاء بالخرطوم على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي وأظهر الطرفان رغبتهما في تقوية وتعميق العلاقات المشتركة.
- التوقيع على مذكرة التشاور السياسي بين السودان والبرتغال .. 7 مارس 2018
ووقع عن الجانب السوداني، مدير الادارة الأوربية وشئون الأميركتين، السفير محمد عيسى ايدام، بينما وقع عن الجانب البرتغالي السفيرة المقيمة بالقاهرة ماريا مادلينا لوبو كار.
وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) إن التوقيع على مذكرة التفاهم جاء في إطار زيارة سفراء التمثيل غير المقيم للسودان.
وجرى على هامش مراسم التوقيع التباحث حول العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية ، حيث أعرب الجانبان السوداني والبرتغالي عن رغبتهما في تقوية وتعميق العلاقات بين البلدين، واتفقا على تبادل الدعم في المحافل الدولية.
إلى ذلك زارت سفيرة البرتغال لدى السودان المقيمة بالقاهرة الغرفة التجارية السودانية، كما زارت جامعة الخرطوم للوقوف على العلاقات الأكاديمية بين البلدين.
أخر الآراءتأثير الترابي..لم يحن بعد وقت الرثاء 2018-03-07 20:08:39 بقلم: خالد التيجاني النور ربما لو تسنّى للشيخ الحسن الترابي أن يقول شيئاً من البرزخ بعد رحيله المفاجئ لقال لمن تقاطروا خفافاً وثقالاً لمأتمه، إنه لم يحن الوقت بعد للعزاء ولا الرثاء، وإنه سيكون هناك متسع لذلك كله إن سلم (...)
حلول راديكالية لقضايا النقد والعملة في السودان 2018-03-06 21:20:54 كتب : عادل عبد العاطي مقدمة : في عام 1976 اصدر الاقتصادي النمساوي فردريك هايك وهو أحد أعمدة المدرسة النمساوية في الاقتصاد كتاباً قيماً وان كان لم يحظ بالشهرة الكبيرة بعنوان (The Denationalization of Money ) أي تجريد (...)
انصاف مدني وأنا ! 2018-03-05 11:38:18 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (١) تعلم، أعزك الله، أنني ظللت وعلى مدى سنوات متطاولة هدفاً مقيماً ومستديما لأحبابي من مناضلي الكيبورد، لا تطيب لهم الحياة إلا وأنا بين ظهرانيهم، فاذا غبت عنهم استوحشوني، (...)
المزيد