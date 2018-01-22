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مذكرة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة بين الخرطوم والـ"إف بي أي"

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الخرطوم 22 يناير 2018- وقعت الداخلية السودانية مذكرة تفاهم مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، الـ"إف بي أي"،لمكافحة الجريمة العابرة والجرائم الالكترونية ومكافحة المخدرات، والإرهاب.

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الخرطوم توقع مع الـ "إف بي أي" مذكرة تفاهم لمكافحة الجريمة والإرهاب .. صورة من (الشروق)

واقرت المذكرة التي جرى توقيعها بالخرطوم الإثنين بين الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية السودانية، ومدير المكتب الاقليمي لمكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي بإثيوبيا، جيفري ووكر التعاون بين البلدين في مجال التدريب ورفع القدرات لمنسوبي الشرطة في البلدين.

وأكد نائب المدير العام أن اللقاء بحث الجهود التي تبذلها الشرطة السودانية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية والمستحدثة لمجابهة كافة المهددات الامنية، اضافة الى التحديات التي تواجه قوات الشرطة في محاربة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب المخدرات.

وأضاف "السودان دولة معبر والحدود المفتوحة مع عدد من دول الجوار مما يحتم التنسيق والتعاون مع الدول المتضررة للحد من تلك الجرائم".

وأكد نجاح الشرطة السودانية في فك العديد من طلاسم الجرائم الغامضة بجانب ضبطها للعديد من عصابات تهريب البشر، مؤكدا اهتمامها بالتدريب ورفع قدرات منسوبيها من خلال تفعيل برتوكولات التعاون والتنسيق بينها ونظيرتها الأميركية.

من جهته ثمن ووكر الأداء المتميز للشرطة السودانية في الحد من الجرائم الاليكترونية باعتبارها جرائم متطورة، مؤكدا الالتزام بتقديم الدعم اللازم للشرطة السودانية خاصة في مجال تدريب ضباط الأدلة الجنائية وتبادل الخبرات بين منسوبي الشرطة في البلدين.



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