مراسيم جديدة بتعيين وزير للمعادن واثنين من الولاة

الخرطوم 15 مايو 2018- أكملت الرئاسة السودانية الثلاثاء، تسمية الوزراء والولاة الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري الأخير.
وأصدر الرئيس عمر البشير مراسيم جمهورية بتعيين فريق شرطة محمد احمد علي ابراهيم وزيراً للمعادن.
كما تم تعيين الهادي محمد علي سيد احمد واليا لولاية البحر الأحمر، بعد اعتذار وزير الخارجية السابق علي كرتي.
وجرى تعيين احمد عجب الفيا محجوب واليا لولاية غرب كردفان في أعقاب اعتذار محمد حاتم سليمان.
ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء والولاة الجدد القسم أمام الرئيس السوداني يوم الأربعاء بالقصر الجمهوري.
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